deHipotecas brinda servicios de asesor hipotecario para ayudar a sus clientes a incrementar las posibilidades de obtener un préstamo

Los bancos arreciaron sus precauciones para no caer en préstamos de alto riesgo durante la época del estallido de la crisis económica por el covid. En ese contexto, más allá de los requisitos habituales, empezaron a exigir a los prestatarios un perfil de la compañía donde trabajan para conocer su condición financiera.

La idea era determinar si la compañía en cuestión podría sobrevivir a la tempestad generada por la pandemia o si podría ejecutar despidos masivos. Los empleados en sectores como el turismo o la construcción se llevaron la peor parte de estas medidas preventivas. Muchas evaluaciones quedaron diferidas por meses.

En esta línea, la empresa deHipotecas brinda servicios de asesor hipotecario y ayuda a sus clientes a incrementar las posibilidades reales de obtener un préstamo.

Una adecuada gestión de crédito Aunque ya lo peor de la pandemia ha pasado, las precauciones de los bancos siguen casi intactas. Las entidades financieras han decidido mantener la cautela, porque unas tasas de interés históricamente bajas (-2%) atraen a muchos interesados. Sin embargo, no todos llenan el perfil que exigen sus estándares para prestarles dinero.

En este contexto, la empresa deHipotecas está dando respuesta a una demanda de créditos que no ha sido satisfecha por los bancos tradicionales. El secreto del mayor alcance que están teniendo es el enfoque novedoso que le dan a los préstamos, pero sobre todo a quienes los solicitan.

Mientras los bancos manejan una política fija para todos sus solicitantes, deHipotecas diseña una estrategia personalizada para cada cliente. Primero, estudian gratuitamente cada caso y evalúan las posibilidades del potencial prestatario. En función del perfil, estudian en el mercado los productos hipotecarios que mejor se adaptan, en función de la capacidad de pago y la propiedad que se quiere comprar.

¿Cuáles son las ventajas de contar con un asesor hipotecario? La empresa deHipotecas brinda servicios de asesor hipotecario. Con este respaldo, sus clientes incrementan de manera automática las posibilidades reales de obtener un préstamo para adquirir bienes inmuebles. Ello se debe a que el cliente se asocia con un equipo de profesionales que conoce perfectamente el mercado hipotecario y sus condiciones.

Los miembros de este equipo se encargan de negociar directamente con los bancos para conseguir las mejores condiciones posibles. Los asesores saben cómo destacar los puntos fuertes del solicitante y logran préstamos para personas que antes habían sido rechazadas. En el caso de esta firma, se especializan en conseguir hipotecas hasta con el 100 % de financiación.

Lo más importante es el acompañamiento que hacen al cliente. La adquisición de una vivienda es una decisión compleja y lo es aún más cuando hay un crédito de por medio. El asesoramiento correcto disminuye los riesgos de aceptar condiciones desventajosas y multiplica las posibilidades de éxito en la solicitud de la hipoteca.



