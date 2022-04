Gestión integral de residuos y reciclaje de la mano de AST-Recuperaciones Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La mejora continua de la gestión de residuos en Écija (Sevilla) debe ser una prioridad.

Su planificación debe involucrar la participación de muchos actores como las personas que se dedican al reciclaje, ya sea que estén organizados o sean independientes. También deben estar vinculados los operadores del servicio de aseo, el sector productivo, la autoridad ambiental y otros tantos, todos ellos para que se conduzca a la generación de proyectos de aprovechamiento de los residuos que se producen en las ciudades y así mitigar el impacto ambiental que se incuba en el planeta. Para tal fin, también existen empresas especializadas dedicadas exclusivamente a la gestión de residuos y el reciclaje como AST-Recuperaciones, que es una empresa autorizada con amplia experiencia en este campo que facilita la actividad comercial y normativa de las compañías.

Servicio integral Hasta hace pocos años, la gestión de residuos se enfocaba en enviarlos a vertederos para su almacenamiento y luego a plantas incineradoras, ocasionando graves riesgos para el medioambiente y la salud. Los tiempos han cambiado y, con ello, la normativa y también la aplicabilidad científica. Los planes de gestión integral de residuos sólidos de AST-Recuperaciones comprenden un programa completo diseñado según estándares de calidad internacional, que incluye un servicio institucional autorizado para la prestación del servicio para la recolección, transporte, aprovechamiento y transferencia de residuos. El proceso va desde la generación de restos por parte del cliente, traslado, almacenamiento y posterior tratamiento a la planta final, incluyendo la documentación y trámites necesarios. La gestión integral de residuos comprende elementos industriales peligros y no peligrosos y la recuperación de chatarras como: residuos metálicos férreos, aparatos eléctricos y electrónicos; se recuperan cortes, piezas y virutas de cobre, latón, bronce, aluminio, plomo, acero inoxidable, zinc, calamina, estaño, metales especiales y mangueras de cobre y aluminio.

Agilidad y visión de líderes AST-Recuperaciones presta servicios de consultoría ambiental con un soporte de calidad óptimo, permitiendo que las compañías centren su atención en su razón social sin descuidar estos procesos, de manera que se apalanque la operatividad y se maximicen los recursos, así los clientes estarán satisfechos con la prestación de un servicio de calidad, ágil y con las mayores garantías de seguridad y protección del medioambiente. Además, esta empresa también tiene un servicio de compra y venta de materiales, chatarras y metales, facilitando la disposición de estos y evitando su desperdicio.

La visión de los líderes debe conducir a entender y considerar todos los eslabones de la producción de una compañía, no solo en su objeto social, sino también en aquellos elementos que intervienen en el proceso. La recolección, el tratamiento y disposición final de los productos fuera de uso es una responsabilidad que debe estar en manos expertas y AST-Recuperaciones se establece como aliado confiable para tal actividad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.