AST- Recuperaciones y la compra de chatarra y metales como una acción para reducir la contaminación medioambiental

martes, 19 de abril de 2022, 17:11 h (CET)

Cuando se trata de la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, uno de los principales beneficios de hacerlo de forma adecuada es que permite mitigar los impactos negativos sobre el planeta y la salud así como reducir la presión sobre los recursos naturales.

En la actualidad, existen empresas que apuestan por la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible, como es el caso de AST- Recuperaciones, empresa que ofrece un servicio integral en la manipulación de chatarrería de calidad, rápido y con las mayores garantías de seguridad y protección en la gestión de recolección de residuos peligrosos, industriales y no peligrosos.

AST-Recuperaciones conoce la importancia de esta recolección en beneficio de la salud de las personas y del medioambiente y cuenta con el personal calificado y formado para el desempeño óptimo de estas labores.

¿Por qué es importante la compra y venta de metales y chatarra? El reciclaje de metales reduce la extracción, transporte y elaboración de nuevas materias primas, lo que implica una disminución del uso de energía y, en consecuencia, un menor efecto invernadero por la disminución del CO2 del dióxido de carbono en la atmósfera.

Por otro lado, se produce una disminución de costes, ya que la reutilización de los productos desechados permite darle un uso diferente o igual para lo cual fueron concebidos, lo que hace que exista menos basura y contaminación en el ambiente.

La compraventa de residuos peligrosos y no peligrosos debe llevarse a cabo por parte de empresas especialistas que garanticen la seguridad en la recolección, traslado y el destino final de los materiales, para asegurar el buen uso de estos, en beneficio social y del medioambiente.

Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos Para desechar cualquier producto peligroso o no peligroso y garantizar el uso adecuado de los mismos, se debe contratar una empresa que cuente con el aval de los entes correspondientes, que le permitan realizar esta actividad.

En AST-Recuperaciones, empresas y todo tipo personas pueden encontrar una gestión integral, que incluye transporte, almacenamiento y trámites. Asimismo, ofrece las garantías tanto de seguridad como de protección del ambiente, contando con los permisos y acreditaciones necesarios para actuar como gestores de residuos peligrosos y no peligrosos.

Entre los residuos que recolectan se encuentran: recortes, piezas, virutas de cobre, latón, bronce, aluminio, plomo acero inoxidable, zinc, calamina, estaño, metales especiales, y mangueras de cobre y aluminio. Aunado a ello, recogen y compran residuos de aparatos eléctricos.



