¿Prepararse para un examen oficial de inglés sin desembolsar un euro?

martes, 19 de abril de 2022, 17:15 h (CET)

Hablar inglés se hace fundamental en un mundo cada vez más globalizado, puesto que es el idioma en el que se interactúa tanto en los negocios como en el comercio internacional o para comunicarse en la calle con otra persona que no habla el idioma. La lingua franca es el inglés.

Al mismo tiempo, como consecuencia, tener una certificación oficial se ha convertido en un requisito indispensable para entrar a trabajar en muchas empresas. Pero conseguir uno requiere una preparación adecuada.

Muchas academias de inglés, además de sus cursos convencionales, ofrecen recursos gratuitos para ayudar a las personas que se quieren preparar por su cuenta para conseguir su certificación oficial de inglés. Estos recursos suelen ser limitados, nunca son suficientes para completar una preparación completa y sirven como reclamo publicitario.

Sin embargo, la academia OS Connect, además de sus cursos de pago, ofrece una guía de inglés gratuita que sí es completamente exhaustiva y suficiente para preparar los exámenes oficiales de Cambridge, Trinity, Aptis o LanguageCert.

Prepararse un examen oficial de inglés desde casa de forma gratuita La respuesta es sí, sin embargo, se requiere un compromiso y constancia para lograrlo. Esta guía está conformada por tres bloques y cada uno de ellos está enfocado en el área de estudio que hay que fortalecer.

El primero es uno de los más importantes, ya que en él se abordan los fundamentos básicos que se necesitan saber para iniciar la preparación y es fundamental entenderlo para poder terminar con éxito el aprendizaje.

En el segundo bloque están todos los contenidos necesarios para alcanzar un nivel de inglés hasta el que se requiere para el examen que el estudiante quiere certificar.

En el tercer bloque, se encuentra un curso corto en vídeo orientado al examen que el alumno quiere presentarse.

Importancia de la certificación internacional de inglés El inglés abre puertas para trabajar y estudiar en empresas multinacionales y universidades de todo el mundo. Una certificación internacional de este idioma puede marcar una diferencia bastante amplia en función de quienes no la tienen, ya que es una forma de que organismos profesionales y departamentos de inmigración, entre otras instituciones, puedan asegurarse de que saben lo suficiente como para cumplir determinadas funciones sin inconvenientes. Estas certificaciones son mundialmente reconocidas y aceptadas por más de 10.000 organizaciones en más de 140 países. Por esta razón, para quienes aprueban cualquiera de estos exámenes oficiales, se anexa a su currículum un valor agregado muy importante.

Por otro lado, quienes se preparan para examinarse de un examen de inglés oficial, aprenderán correctamente las habilidades orales y escritas que serán fundamentales para el éxito en sus carreras profesionales y mejorarán las técnicas de estudio para la rapidez del aprendizaje. Por estas y muchas otras razones, vale la pena prepararse para los exámenes oficiales y la guía gratuita de OS Connect es una gran oportunidad para aprobarlos.



