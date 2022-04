Nuevos altavoces Bluetooth de Murwal, todo lo que se necesita saber Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 16:45 h (CET)

Actualmente, los altavoces inalámbricos están experimentando un auge bastante notable. Esto se debe a que permiten disfrutar de la música en cualquier momento y lugar, a través de un dispositivo compacto y ligero.

Su diferencia con los auriculares es que los altavoces inalámbricos permiten que más de una persona pueda disfrutar de la música al mismo tiempo. Además, cuanto mayor sea la calidad de audio, mejor será la experiencia de quienes lo utilizan. Específicamente, los de la marca Murwal son unos de los altavoces inalámbricos que más destacan por su potencia y gran calidad de sonido, además de otras interesantes características.

Murwal, sonido de alta calidad en un dispositivo compacto y elegante Quienes aman disfrutar de la buena música, siempre intentan poder hacerlo a través de dispositivos que ofrezcan una experiencia agradable. Independientemente de si es un teléfono móvil, auriculares o altavoces inalámbricos, los que valoran la excelencia siempre buscarán lo mejor en calidad de audio.

Los altavoces inalámbricos de Murwal se han vuelto líderes en ventas porque son capaces de ofrecer una muy buena calidad de sonido que destaca por su claridad, su potencia de hasta 30W, una tecnología capaz de ofrecer un sonido nítido ypor su fabricación con materiales de primera, lo que garantiza suficiente potencia sin distorsión alguna.

Son su gran calidad y potencia de audio los elementos principales que les han llevado a alcanzar la popularidad que ahora tienen en el mercado. Todo esto sin dejar de lado, por supuesto, el resto de características que poseen los altavoces inalámbricos de esta marca, las cuales también vale la pena mencionar.

Características más destacadas de los altavoces inalámbricos de Murwal Lo más llamativo al observar uno de los altavoces Bluetooth de Murwal, ya sea el modelo Speaker Plus o el Mini Speaker, es su sofisticado y compacto diseño en color negro que, además de cómodo, es muy práctico y elegante. No obstante, más allá de su apariencia, el dispositivo está equipado con Bluetooth 5.0, con un alcance de 10 metros, compatible con todo tipo de dispositivos Bluetooth: móviles (Android e iOS), ordenadores… Y permite conectar hasta dos altavoces simultáneamente para conseguir un sonido más potente.

También cuenta con una batería de larga duración (hasta 10 horas de uso) y control por botones, además de poseer certificación de resistencia al agua y al polvo. Finalmente, destaca su compatibilidad con las tarjetas Micro SD, conexión AUX, USB y radio FM.

Si se está buscando unos materiales y un diseño de calidad y, principalmente, un sonido excepcional, los altavoces inalámbricos Murwal son una de las mejores alternativas que se pueden elegir ahora mismo en el mercado.



