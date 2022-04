Altrient ofrece consejos sobre cómo cuidar la piel en la treintena Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 13:42 h (CET) A partir de los 30 el cuidado de la piel se convierte en el motivo de preocupación para las personas, en especial, para las mujeres. Llegadas a esta edad, la dermis del rostro comienza a perder elasticidad, luminosidad, las arrugas comienzan a marcarse y hasta pueden aparecer las primeras manchas. Llevar a cabo una rutina de cuidado diario y un estilo de vida saludable es fundamental para mantener una piel bonita y firme durante más tiempo. Altrient da tips de cuidados faciales para la piel a esta edad La piel comienza a cambiar. El proceso de oxidación comienza sobre los 25 años, por lo que los 30 son claves para tomarse en serio el cuidado e intentar preservar la juventud, alargar el tiempo y refrenar al máximo los tan temidos signos de envejecimiento.

Hacerse con una rutina de belleza. Por la mañana y por la noche, hay que dedicarse tiempo a una misma, para reparar la piel de los daños causados a lo largo del día. Con 10 minutos valdrá para que vayan haciendo efecto los productos que utilices. Pero hay que ser constantes.

Limpieza antes y después. Lavarse el rostro es el primer gesto a tener en cuenta para el cuidado de la piel. Para ello, hay que seleccionar una leche limpiadora como primer paso, seguido de un gel espumoso y, por último, una vez aclarados estos dos pasos, aplicar la loción hidratante. De esta manera, se eliminarán todas las impurezas y los productos serán efectivos. Este es el secreto mejor guardado de las mujeres asiáticas, llamado “triple limpieza”.

Crema de día, crema de noche. Diferenciar entre el día y la noche es muy importante; cada producto está adaptado a un momento del día y tiene unos efectos diferentes. Las matutinas protegen de la polución y agentes externos, mientras que las nocturnas se caracterizan por ser más regenerantes.

A cada piel, su cuidado. Una regla de oro a la hora de comprar cosméticos es utilizar productos específicos. Si se usan pocos cosméticos, los básicos serán: triple limpieza, contorno de ojos e hidratante. Si, por el contrario, se es una beauty junkie, los básicos pueden ser: triple limpieza, sérum, contorno de ojos, crema de día, crema de noche y exfoliante.

Una alimentación sana y equilibrada. La rutina y comidas también afectan a la piel, especialmente cuando se descuidan. No hay que abusar del consumo de carnes y decantarse por las frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes, que ayudarán a prevenir la degeneración celular y estimularán el flujo sanguíneo de la piel. Las zanahorias, tomates, kiwis, sandía, pimiento, pescado… son ricos en minerales y vitaminas que ayudan a mantener un aspecto fantástico del cutis.

Descansar un mínimo de 8 horas. Hay que defender las horas de descanso si se quiere evitar que el paso de los años se note en el rostro.

Protección. Importantísimo durante todo el año, pero especialmente en primavera y verano. Hay que aplicar el protector solar media hora antes de exponerse al sol, sobre la piel limpia y seca y renovarla cada dos horas aproximadamente. Incluso a la sombra o cuando esté nublado es necesaria una protección adecuada (mínimo 30 FPS).

Nutricosmética para cuidar la piel desde el interior. Altrient es la marca de suplementos pionera en utilizar la tecnología liposomal, consiguiendo con esto que los nutrientes lleguen al torrente sanguíneo y garantizando su eficacia. Entre su oferta de producto, los más demandados para un cutis reluciente son el glutatión y la vitamina c.

De venta en:

abundanceandhealth.es

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio.

PVP 97,19 euros/caja

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 53,40 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

www.altrient.com

