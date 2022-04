¿Cuándo se debe contratar a un perito informático? Emprendedores de Hoy

En el momento de contratar un perito informático pueden surgir muchas dudas, como el precio del servicio o en cuánto tiempo es posible obtener los primeros resultados. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el perito informático que se vaya a contratar es un profesional con un alto nivel de conocimientos informáticos y la disposición de encontrar la solución a cualquier problema judicial.

En este segmento de mercado, uno de los gabinetes profesionales que más destaca en España es Perito Legal, que ofrece un servicio especializado por parte de un equipo de expertos que demuestra que las pruebas son sumamente valiosas a la hora de afrontar un litigio de cualquier tipo.

Conocimientos del perito en informática forense En la actualidad, hay múltiples profesionales dedicados al peritaje informático con gran experiencia no solo desde un punto de vista técnico, sino también en la parte judicial, como el trato con funcionarios, jueces o el conocimiento de bases legales. Asimismo, suelen demostrar capacidades orales e informes en los que plasman con transparencia la información recolectada, siendo también importante su experiencia en juicios, que es lo que les lleva a aumentar la calidad de su servicio en el peritaje judicial.

No todos los informáticos poseen conocimientos en informática forense, y menos aún, en cómo se deben desempeñar judicialmente. Por esta razón, la formación es indispensable para poder asumir responsabilidades al ejercer la profesión. Un mínimo error cometido puede acabar con la estabilidad de una persona, ya que la información que el profesional genera a partir de las evidencias son plasmadas en un informe, que es tomado en cuenta por los jueces a la hora de tomar decisiones.

¿Cuáles son los beneficios de contratar un perito informático? El perito informático se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante el tribunal, ofreciendo sus servicios a empresas o particulares, con el objetivo de validar las pruebas tecnológicas, así como exponérselas al juez de forma sencilla, para que este pueda comprender todas aquellas evidencias tecnológicas que se lleven a cabo en un procedimiento judicial.

Los peritajes informáticos se enfocan en ofrecer una serie de servicios centralizados en la extracción de información de los dispositivos electrónicos, para posteriormente analizar pruebas y elaborar conclusiones que se deben presentar ante el tribunal. También son los encargados de validar conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, capturas de pantalla, etc., y presentarlo a través de un informe pericial para que sirva como prueba válida delante de un juez. Además, si se ha sido hackeado o se ha sufrido una estafa cibernética, un perito informático es un gran aliado.

De esta manera, en el caso de los clientes que están inmersos en el proceso judicial y no tienen suficientes pruebas a su favor, contratar un perito puede aportarles las pruebas de peso necesarias, encontradas en los dispositivos, para que el fallo se decante de su lado. Ayudar al cliente a salir victorioso de un procedimiento judicial es el principal beneficio de contratar a un perito informático, unos servicios de calidad que se pueden encontrar en España de la mano de Perito Legal.



