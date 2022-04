¿Cómo saber si una inmobiliaria en Colombia es legal? Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 16:29 h (CET)

A la hora de buscar un nuevo hogar o de poner en venta una propiedad, es importante encontrar inmobiliarias en Colombia en las que se pueda obtener un asesoramiento adecuado. Asimismo, es recomendable asegurarse de que sean legales, con el fin de evitar estafas inmobiliarias.

En este contexto, destaca B&R Inmobiliaria en Bogotá, una inmobiliaria que opera a nivel nacional y que ofrece soluciones a medida. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el mercado de bienes raíces, haciendo cumplir los sueños de sus clientes. Cuenta con profesionales del sector para llevar a cabo la venta de apartamentos, casas y/o locales comerciales.

¿Cómo saber si una inmobiliaria en Colombia es legal? Las inmobiliarias en Colombia, como en todas partes del mundo, prestan sus servicios a través de internet y hay que tener cuidado con la información proporcionada o solicitada. Es de suma importancia conocer el origen de la empresa inmobiliaria, su trayectoria con los bienes inmobiliarios y su reputación.

También es clave conocer que todos los empleados estén capacitados, registrados y con reconocimientos previos para asegurar su fiabilidad. De esta manera, se garantizará que la operación esté protegida por un marco legal y, en caso de que no lo sea, el cliente podrá exigir sus derechos.

Por otro lado, se deberá estar atento a no ser víctimas de fraude por parte de algunas inmobiliarias en Colombia. El precio muy económico es un indicio. Si un inmueble está muy por debajo del importe de las demás propiedades de la zona, es probable que se trate de una oferta falsa. Otro de los puntos clave es el adelanto de pagos que exige una persona o supuestas empresas que se dedican a cometer fraudes, con la excusa de acelerar la operación.

La importancia de contactar con una inmobiliaria certificada como B&R Inmobiliaria en Bogotá Las inmobiliarias son las encargadas de realizar todas las transacciones de compra y venta, para que cada cliente o propietario invierta el menor tiempo posible. Los expertos en el área sostienen que son la mejor opción por su análisis actualizado del sector inmobiliario. Conocer los costes del mercado, las demandas, la evaluación de los riesgos y las asesorías genera un gran respaldo en el proceso de transacción.

El asesoramiento de una buena inmobiliaria es fundamental, ya que las transacciones de venta y el registro de cada propiedad son más rápidas y efectivas. Por último, dejar la propiedad en manos de una inmobiliaria reduce considerablemente los problemas legales, ofrece seguridad y protección de datos. B&R Inmobiliaria en Bogotá escoge las mejores opciones al conocer las distintas ofertas de inmobiliarias en Colombia.

El registro de las inmobiliarias en Colombia Las empresas inmobiliarias deben ser registradas en Colombia, ante el ente responsable de dicha área, con el fin de poder brindar seguridad y tranquilidad a quienes se benefician de los servicios prestados por la misma. De esta manera, las empresas inmobiliarias deben cumplir y hacer cumplir una serie de requisitos, dentro del marco legal que las respalda y, a su vez, a los usuarios.

La Superintendencia de Industria y Comercio es el ente encargado de hacer valer los derechos y deberes que adquieren dichas empresas, luego de ser registradas. Este ente encargado actúa como máxima autoridad en el control y vigilancia de las actividades relacionadas con los reglamentos técnicos y la metodología legal.

Desde 2003, esta superintendencia es la encargada de supervisar y sancionar, en caso de ser necesario, a los avaladores de las empresas inmobiliarias en Colombia. Estos avaladores, también llamados tasadores, son los profesionales certificados que cuentan con facultades y métodos para poder aplicar técnicas y métodos, los cuales ayudan a determinar el valor de un bien.

La participación de los avaladores en las empresas inmobiliarias suele ser crucial, hasta en las decisiones económicas del país. Ellos son quienes tienen la responsabilidad de impulsar la transparencia y la equidad de la documentación, información y el valor y los bienes de los inmuebles que le son asignados.

La institución que se encarga de autorizar a las entidades reconocidas de autorregulación es la SIC. Estas organizaciones son sin ánimo de lucro y tienen la obligación y responsabilidad de velar por el correcto desarrollo de las prácticas realizadas en el sector inmobiliario.

La garantía del registro inmobiliario El registro inmobiliario cuenta como una garantía y es muy recomendable para todos aquellos propietarios del inmueble, ya que protege el bienestar del titular la propiedad porque se le considera como único propietario, mientras no se declare lo contrario en una sentencia judicial. En caso de que el vendedor del inmueble tenga o contraiga alguna deuda, los acreedores se encargarán de embargar sus bienes.

Es posible que, en caso de que uno de sus bienes ya haya sido vendido y el comprador no haya registrado el inmueble a su nombre, este puede también ser embargado, ya que de manera legal sigue formando parte de los bienes del vendedor. Es aquí donde radica la importancia de realizar el registro de los inmuebles adquiridos, sea por cualquier medio donde se haya realizado la compra.

Un gran beneficio que posee registrar a tiempo un inmueble es el contar con la protección judicial necesaria para cuando sea necesario o se ponga en discusión el derecho de la propiedad. Para hacer cumplir los derechos de propiedad y el principio constitucional a favor de la vivienda digna, en el país han creado una serie de leyes que regulan el régimen jurídico de la vivienda en Colombia.

Las cortes judiciales en el país han venido pronunciándose al respecto. Manifiestan los fraudes que suelen hacerse con la venta de propiedades, a través de falsas inmobiliarias o con falsos avaladores certificados para la venta de inmuebles. La corte viene persiguiendo a estas personas y empresas falsas, defendiendo así los derechos de todos aquellos propietarios víctimas.

Procedimiento para realizar el registro inmobiliario En Colombia, como en cualquier otro país que haga cumplir sus leyes, es necesario registrar los inmuebles adquiridos, para así poder evitar posibles fraudes más adelante. Hoy en día, ha incrementado el abuso por parte de aquellos que se dedican a crear inmobiliarias fantasmas, con sus respectivos inmuebles que al final terminan perjudicando al propietario y comprador.

Es por ello la insistencia de las superintendencias para que todas aquellas personas que adquieran inmuebles los registren a tiempo. Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son un desglosamiento de la Superintendencia de Notariado y Registro. Estas son las encargadas de prestar el servicio público para que todos aquellos propietarios registren sus inmuebles.

Esta superintendencia es la que se encarga de vigilar y controlar todos aquellos procesos que esta realiza y, a su vez, realizar las modificaciones que esta crea necesarias. Dentro de los trámites permitidos que constituyen al archivo registral se encuentra la matrícula inmobiliaria, los índices de inmuebles y propietarios, los certificados y documentos y el libro de actas.

Esto es parte de una serie de requisitos que se deberán presentar en el momento de registrar el inmueble. Para el registro de las inmobiliarias, se necesitarán una serie más de documentos, ya que se trata de registrar una compañía, que mayormente va en asociación y, a su vez, deberán registrarse todos y cada uno de sus empleados, que deberán estar certificados.



