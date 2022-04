Inirt Atelier, bolsas de tela únicas y exclusivas confeccionadas de manera artesanal por una madre y una hija Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 16:46 h (CET)

Existen algunos productos especiales que, además de cumplir con una función o satisfacer una necesidad, logran transportar consigo valores y una historia. Un claro ejemplo de esto son las Inirts, las bolsas de tela hechas a mano y, por lo tanto, únicas, que confecciona Inirt Atelier.

Están confeccionadas con materiales cruelty free y su diseño es del estilo tote bag, por lo que resultan muy prácticas para el día a día.

Además, las Inirts incorporan una capa no visible de tejido de neopreno 3D que les aporta volumen, firmeza y resistencia sin dejar de ser ligeras, siendo ideales para llevar, por ejemplo, el ordenador portátil. Cuentan con varios bolsillos, una cinta muy práctica para encontrar las llaves y un cierre con imán cosido a mano que permite conseguir mayor seguridad.

Inirt Atelier es un homenaje a la abuela Trini Inirt Atelier es un emprendimiento familiar impulsado por una nieta con vocación de rendirle tributo a su abuela Trini. De hecho, Inirt es ese mismo nombre al revés. Además, como el lugar preferido de la abuela era la mecedora, se decidió apostar por este objeto como logo del atelier.

La propuesta de la marca, que está desarrollada por una hija y su madre, es el diseño de una tote bag ideal, a la que fue posible llegar después de muchas versiones. Las Inirts fueron confeccionadas tras probar distintos patrones, adaptaciones, medidas, materiales y tejidos.

Todo el proceso de fabricación es artesanal, por lo que cada pieza es única y exclusiva. Las bolsas de tela de Inirt Atelier son producto de la innovación con tejidos y texturas especiales.

En particular, las asas están elaboradas a partir de distintas fibras textiles que aportan un toque rústico y vintage al producto. Son muy suaves al tacto, resultan flexibles y también muy cómodas de llevar.

Bolsas de tela en las que se cuida hasta el más mínimo detalle Las Inirts combinan diseño y estética con funcionalidad. Ya sea con un tejido de tul, un bordado o con gasa fina, todas las bolsas conservan su versatilidad y practicidad. En total, cuentan con 3 bolsillos interiores de diferentes tamaños, uno de los cuales fue pensado para tener el móvil al alcance de la mano.

En cada pieza confeccionada por Inirt Atelier, se presta atención hasta al más mínimo detalle. Las Inirts se preparan sin prisas, con materiales actuales y suponen la combinación perfecta entre lo tradicional y lo que está de moda. Sea cual sea el modelo de Inirt Atelier por el que uno se decante, este aportará un toque chic y glamuroso a cualquier look y en cualquier ocasión.



