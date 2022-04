El 74 % de las páginas web en España pierden el 53 % de su inversión publicitaria porque cargan lento Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 10:50 h (CET)

Todas las empresas necesitan de visibilidad y ante tanta oferta en el mundo 2.0, la inversión en publicidad digital es indispensable para destacar entre tanto ruido. Pero, ¿las personas saben que hay un 74 % de las probabilidades de que estén perdiendo el 53 % de su inversión publicitaria porque la web carga lentamente?

De esto y más habla Pablo González, el CEO de La Fábrica de la Web, un servicio de hosting especializado en WordPress todo incluido que garantiza la velocidad de carga de las webs y mantiene legalizados sus banners de cookies. Pablo comenta “mi equipo ha creado una comparativa pública en la que testeo más de 500.000 webs en hospedadas en los mejores proveedores de hosting de España, revelando que el 74 % de las webs cargan lento, 24 % a una velocidad promedio y tan solo el 2 % cargaban rápido”.

Desconocer este principio, cuando la inmersión en dispositivos digitales es prácticamente parte de la jornada diaria, es algo muy negativo para la empresa, ya que, de acuerdo a datos oficiales de Google, “el 53 % de los usuarios que visitan un sitio web móvil lo abandonan si tarda 3 segundos o más en cargarse”.

La velocidad web dentro de las políticas de posicionamiento de Google Las políticas del buscador más importante de internet han comenzado a priorizar la velocidad que ofrece elhosting, como un elemento esencial para el posicionamiento web. Google se ha inclinado por favorecer a los portales que menor tiempo tardan en cargar en la red, pues, en plena era digital, la velocidad es uno de los factores más relevantes.

Desde el año pasado, Google modificó sus políticas de posicionamiento y la nueva norma afectó significativamente a empresas digitales españolas que no cuentan con este atributo. Además, el país presenta un preocupante déficit en inversión digital, ya que los servicios de hosting, WordPress y publicidad web no garantizan la velocidad. La Fábrica de la Web es el primer y hasta ahora único servicio de hosting que, en medio de la crisis, generó un sistema de hosting con todo incluido que garantiza velocidad de carga.

El servicio consiste en ir más allá de lo que ofrece un proveedor de hosting tradicional, ya que ofrece una combinación única entre hardware y software que le permite garantizar la velocidad de carga en las webs. Además, es uno de los primeros y únicos proveedores de hosting que garantiza una alta velocidad en el mundo, de los únicos que lo garantiza donde importa, en el precio, puesto que La Fábrica de la Web se compromete a hacer la devolución del dinero en caso de que el programa no cumpla el objetivo con su garantía de por vida.

Este proveedor de hosting asume este precio arriesgado, por la confianza y seguridad en su producto. Asimismo, es también uno de los primeros en contemplar un programa todo incluido que, entre muchas otras bondades, ofrece más de 8.000 plugins y plantillas incluidas en el precio, ahorrando a las empresas desde un 628.09 % de los gastos de su web al unificar todos los servicios en una única factura.

Todo en uno: La Fábrica de la Web Este servicio de hosting altamente competente entiende las problemáticas y deficiencias en la creación de páginas web, que no solo se traducen en una carga lenta, sino en el incumplimiento del RGPD, ya que en la misma comparativa se reveló que el 96 % de las webs en España descargan cookies sin el consentimiento de los usuarios, acarreando el riesgo de multas de entre 900 € y 600.000 €.

Su oferta ataca estas deficiencias, a través de un análisis e intervención exclusivo, ofrece recursos dedicados para cada web, la analiza para optimizar las imágenes, mejorar la forma en la que se presenta el código, cachearlo y distribuirlo en 90 localizaciones a nivel mundial a través de su CDN, para finalmente escanearla entera en búsqueda de cookies, actualizar un contrato inteligente y bloquearlas hasta que el usuario consienta su descarga, todo esto, sin que los dueños de los sitios webs tengan que mover un dedo.

Estos profesionales ofrecen en servicio de hosting especializado en WordPress que ayuda a maximizar el retorno de la inversión publicitaria, el posicionamiento SEO y la salud de las Core Web Vitals, garantizando unos resultados de éxito.



