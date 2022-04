Implante capilar y trasplante capilar, ¿son lo mismo? Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 12:44 h (CET)

La calvicie es un problema que afecta a hombres y a mujeres de varias edades, puesto que puede llegar a alterar la estabilidad emocional y la autoestima de una persona. Por norma general, se suele asociar la alopecia con la vejez, pero en realidad, no tienen nada que ver, dado que esta es causada por factores genéticos, hormonales o por un exceso de estrés.

Afortunadamente, con el paso del tiempo y gracias a los avances de la tecnología, han surgido varias técnicas como el trasplante capilar y el implante capilar que realizan especialistas como el Dr. Bruno Jacobovski. Muchas personas se preguntan si ambos procedimientos son lo mismo y la respuesta es no, pues son métodos completamente diferentes.

Las diferencias entre trasplante capilar e implante capilar Quienes sufren de calvicie siempre se preguntan cuál es la mejor técnica para solucionar la problemática. La decisión la tienen los especialistas, quienes determinarán si es preciso un trasplante capilar o un implante capilar, pues todo depende de cada caso particular. Por tal razón, se recomienda siempre apelar a un diagnóstico oportuno.

Existen marcadas diferencias entre el trasplante y el implante capilar. Durante el trasplante, el profesional retira unidades foliculares capilares de las zonas más pobladas del cuero cabelludo, llamadas zonas donantes. Por lo general, son la nuca y los laterales y, posteriormente, son trasplantadas en las áreas que carecen de pelo, conocidas como zonas receptoras.

Por su parte, el implante consiste en, literalmente, implantar cabellos artificiales en cuero cabelludo. Una de las grandes desventajas del mismo es la falta de naturalidad y que la caída de los pelos postizos es irreversible, es decir, una vez que se pierden, la única solución es colocar unos nuevos, lo que puede implicar un gasto excesivo para el afectado.

Los tratamientos del Dr. Bruno Jacobovski para quienes padecen calvicie El Dr. Bruno Jacobovski es cirujano especialista en implante capilar, cuya clínica se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona, donde atiende de lunes a viernes de 9 h a 18 h con cita previa.

Los procedimientos que realiza para devolver la confianza a sus pacientes son de los más avanzados y efectivos del momento, según asegura el propio galeno. Se trata de la Técnica FUE, que se lleva a cabo obteniendo folículos pilosos individuales de las zonas donantes, para ser distribuidos en las áreas carentes de cabello; y la Técnica FUSS, que se hace extrayendo finas bandas de piel con pelo de la zona donante, para después implantar en las partes calvas las microunidades foliculares con la ayuda de instrumentos de alta precisión.

Los interesados en optar por uno de los tratamientos del doctor Dr. Bruno Jacobovski pueden acceder a su web, donde brinda mayores detalles.



