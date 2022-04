La Paella de Papá, un restaurante acogedor y familiar con servicio para llevar Emprendedores de Hoy

La vuelta a la normalidad ha permitido que las personas vuelvan a reunirse con sus seres queridos y a celebrar cualquier evento especial. En estas ocasiones, nunca falta la buena comida tradicional y casera, convirtiendo estos momentos felices en algo inolvidable.

Este el planteamiento que ha formulado el matrimonio que dirige el restaurante La Paella de Papá, ubicado en Camino Real y Molino de la Oz. Dos lugares acogedores y propicios para el reencuentro reparador con los rostros de las personas queridas y con los sabores que llenan el alma.

Un nuevo local con un aire reformado Para complementar ese anhelo de muchas personas en estos tiempos de reencuentro, La Paella de Papá se presenta con un local nuevo y completamente reformado. La administración ha diseñado un restaurante acogedor para que la gente pueda no solo degustar su famosa carta de arroces, tortillas y pescados, sino también solicitar los pedidos a domicilio.

Además, si la intención es llevarse la paella a casa, hay una zona para que quien tiene que esperar pueda beberse dos cervezas cómodamente. Incluso también puede, si lo desea, probar una de las ricas tortillas caseras que han sido el buque insignia de este negocio desde sus inicios.

Para quienes prefieren aprovechar los espacios de los dos restaurantes, la presentación de los platos sigue siendo todo un espectáculo. Según los dueños del local, nada puede superar la imagen de una paella mixta o el esplendor de una paletilla servida con patatas. Otra visión recomendada es la combinación de colores en la torta paisana.

El servicio de comida para llevar En sus dos sedes, el restaurante ha decidido fortalecer el servicio de comida para llevar, con todas sus propuestas gastronómicas. Es el delivery ideal para agasajar a la familia y a los amigos en casa.

En este restaurante, además de las conocidas tortillas caseras y las paellas, también ofrecen la ensaladilla rusa, las croquetas y las empanadas de atún en escabeche.

En los pedidos a domicilio también están disponibles todos los platos tradicionales, incluyendo la fideuá de mariscos, paella de conejo y el arroz con bogavante caldoso. Para los segundos platos disponen de las carnes de cordero y cochinillo en distintas presentaciones. Finalmente, los clientes pueden escoger uno de los postres caseros.

Los dueños afirman que, en este último apartado de platos, no se puede olvidar su tradicional tarta de manzana o su famoso bizcocho casero. Las tartas de queso casero o de zanahoria, además de su celebrado tiramisú también tienen un lugar privilegiado entre las opciones de los clientes.

La Paella de Papá llega ahora con más fuerza para conquistar los corazones de nuevos comensales.



