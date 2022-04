Global College USA se posiciona como una de las empresas de gestión de becas deportivas más grandes de Europa Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Muchas personas en el mundo eligen el deporte como estilo de vida, ya sea por los logros que puedan alcanzar gracias a sus talentos o por las pasiones que despierta realizar ese deporte. Sin embargo, no siempre se cuenta con los recursos ni los espacios necesarios para practicar una disciplina deportiva.

Global College USA es una empresa española que desde 2015 ha comenzado su trayectoria en la gestión de becas deportivas, consiguiendo ser la referencia en el mercado del tenis en España y una de las más grandes del mundo en este deporte. Esta empresa ayuda a jóvenes deportistas y estudiantes para que puedan cumplir sus sueños, realizando sus estudios en Estados Unidos, a través de distintos programas de intercambios a Estados Unidos. Global College USA ofrece programas desde los 13 años con programas de high school y summer camps, hasta sus programas líderes en España de becas deportivas en universidades de Estados Unidos.

Un acompañamiento integral de principio a fin Una beca deportiva o de estudios en Estados Unidos ofrece beneficios a largo plazo de cara al futuro. Una vez tomada la decisión de empezar esta aventura, se accederá a un sistema educativo líder con las mejores universidades del mundo, obtener las becas que más se ajusten a sus necesidades y reducir significativamente los costes universitarios, además de rodearse del idioma y fortalecer así las capacidades de habla y escritura.

Para ofrecer siempre los mejores procesos de atención cercana y personal, Global College USA inicialmente realiza una evaluación gratuita para despejar el panorama de opciones en Estados Unidos, adicionalmente se desarrolla un análisis con el estudiante para encontrar la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades y las de su familia. Cabe destacar todo el proceso para gestionar los documentos necesarios, junto a la planificación y preparación para exámenes imprescindibles como el SAT y el TOEFL.

Realizar estudios en el exterior representa un reto significativo para muchos estudiantes y sus familias. Sin embargo, en Global College USA se puede encontrar un acompañamiento cercano para alcanzar los sueños de deportistas de todo el mundo.

Liderazgo deportivo a nivel nacional e internacional Durante su trayectoria, Global College USA acumula en su trayectoria a más de 800 deportistas y estudiantes becados en Estados Unidos. Tan solo en 2022, más de 300 atletas provenientes de más de 20 países del mundo serán enviados a Estados Unidos, siendo el tenis la disciplina con mayor participación con más de la mitad de ese número de tenistas y donde Global College USA se posiciona como la empresa líder en España, Europa y una de las más grandes del mundo.

Otros deportes como el atletismo, futbol, natación, golf, baloncesto y voleibol son deportes en los que Global College USA tiene foco para poder crecer de la misma manera que con el tenis y seguir el mismo camino. Actualmente, son más de 100 deportistas de estas disciplinas los que cada año confían en Global College USA para poder vivir su sueño americano.

Ahora que cuentan con una robusta base en España, ven como una posibilidad la expansión de su empresa por medio de la categoría de franquicia para diferentes países del mundo, desde donde los han contactado porque en sus regiones no existe una organización gestora similar, comenta su CEO Jorge Carretero. El proceso de expansión ya comenzó, de hecho ya hay varios acercamientos y se están llevando a cabo las negociaciones para la apertura de 2 posibles nuevas franquicias en el 2022.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.