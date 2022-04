Los beneficios que ofrecen las clases de aro y telas acrobáticas impartidas por Feeling Woman Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 16:11 h (CET)

Ubicada en la ciudad de Barcelona, la escuela Feeling Woman imparte clases de aro y telas acrobáticas, unas sesiones que, actualmente, son interesantes para muchos individuos.

La razón es que realizarlas tiene un sinfín de beneficios para la salud física y emocional.

Además, esta práctica permite disfrutar de un momento de diversión, liberar el estrés y olvidarse de los problemas por un momento. También se puede conocer a nuevas personas que compartan la pasión de cuidar su bienestar físico de una forma muy entretenida.

Las clases de aro y telas acrobáticas son ideales para ejercitarse Las personas que practican las acrobacias relacionadas con pole dance pueden comprobar lo placentera que es esta actividad. Las clases de aro y telas acrobáticas son disciplinas aéreas que combinan la danza, la gimnasia y los ejercicios acrobáticos. Para dominarlas, es necesario contar con el apoyo de profesores especializados en el área, como los de Feeling Woman.

Estos entrenadores ofrecen una atención personalizada para que los alumnos aprendan a agilizar su cuerpo, suspendidos en dos artículos básicos como lo son una cuerda de tela y un aro. Con la tela, los alumnos realizan movimientos acrobáticos y, con el aro, se pueden practicar ejercicios como flexiones.

Las clases son muy dinámicas y entretenidas y se organizan por niveles y en grupo o de forma individual.

¿Cuáles son las principales beneficios de las clases de aro y telas acrobáticas? Son diversos los beneficios que proporcionan las clases de aro y telas acrobáticas. Primeramente, contribuyen a un bienestar total, dado que permiten liberar endorfinas. Esto se traduce en buen humor, felicidad y disminución del estrés y de la ansiedad, después de cada rutina.

Estas disciplinas son también muy bondadosas a nivel físico, porque ayudan al buen funcionamiento del corazón y fortalecen los huesos. Además, actúan como una increíble terapia para aquellos que tienen problemas en la zona lumbar.

Adicionalmente, acudir con frecuencia a clases de aro y tela mejora significativamente la flexibilidad, así como también la coordinación.

No hay límite de edad para comenzar a practicar estas disciplinas. Tampoco se necesita tener aptitudes físicas, solo las ganas de aprender, de pasarlo bien y de despejar la mente.

Por otro lado, es un deporte que no requiere de una gran inversión en ropa. Simplemente, se tiene que utilizar un atuendo muy cómodo, conformado por prendas holgadas, para que no moleste a la hora de hacer los movimientos acrobáticos.

Los interesados en saber todo lo relacionado con las clases de aro y telas acrobáticas que imparte Feeling Woman deben ingresar a su página web, donde se aportan algunos detalles y aparecen sus teléfonos de contacto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.