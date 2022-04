DigiPen Institute of Technology, más allá de los videojuegos Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 11:19 h (CET)

Los videojuegos pueden convertirse en un estilo de vida que ofrece millones de alternativas en el mundo real como, por ejemplo, convertirse en un profesional con grandes oportunidades de desarrollo laboral. Estos se han convertido en uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas.

Una de las referencias más prestigiosas para la formación de profesionales en el ámbito del diseño y desarrollo de videojuegos, cine de animación y todo lo referente a tecnologías de imagen digital y de simulación es DigiPen Institute of Technology, una universidad americana con su campus europeo ubicado en España, cuya formación va más allá de los videojuegos capacitando a profesionales expertos en tecnología.

Esta universidad cuenta con tres campus globales en Estados Unidos, Singapur y España, donde los estudiantes han ganado innumerables premios y reconocimientos por sus juegos, películas de animación y trabajos académicos. Su alumnado graduado ha participado en más de 1.600 títulos de videojuegos comerciales conocidos mundialmente.

Un futuro profesional Dentro de su formación académica, DigiPen Institute of Technology cuenta con diferentes programas educativos que les permiten formar a profesionales de excelencia en materia tecnológica.

Su metodología es eminentemente práctica, con el desarrollo de proyectos a lo largo de los 4 años de carrera universitaria, como ejemplo, el alumnado aprende a crear su propio game engine, lo cual permite conocer de primera mano las tecnologías que hacen posible los videojuegos. Este aprendizaje supone un gran avance respecto a utilizar motores de terceros. El hecho de crear su propio game engine utilizando el lenguaje de programación C++ les permite, además, conocer de primera mano las tecnologías utilizadas en las simulaciones interactivas utilizadas en muchas industrias. Este tipo de tecnologías incluyen el renderizado de gráficos (la capacidad de representar gráficos y entornos en 2D o 3D), la simulación de físicas, la inteligencia artificial, la detección de colisiones, la administración de memoria, mientras tienen que aprender a gestionar cantidades ingentes de datos, a generar gráficos por ordenador, y a optimizar el software. Cada uno de los aspectos mencionados representa para el alumnado egresado un amplio abanico de posibilidades laborales en múltiples sectores.

Educación académica profesional Ser un centro formativo pionero en el ramo, contar con muchos años de experiencia en un ámbito tan novedoso y que su campus principal esté ubicado en uno de los países más punteros tecnológicamente, unido a la estrecha relación con las multinacionales de referencia de la industria permiten que, el currículum académico permanentemente actualizado, responda a la excelencia y rigor que estas reclaman.



