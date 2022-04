De la appificación de los productos y servicios bancarios a la inversión en seguridad

El nuevo paradigma financiero dibuja una banca más proactiva, adaptable e innovadora capaz de mejorar su modelo operativo, identificar las oportunidades e innovar continuamente a través de los datos y exige, por tanto, una remodelación integral del sector y de su relación con los clientes. En el actual panorama bancario, la inversión en seguridad y disponer de un software adecuado es clave, según GDS Modellica La banca se encuentra en un momento decisivo y clave, la pandemia ha marcado un punto de inflexión. Su evolución requiere impulsar una remodelación integral del propio sector y de las relaciones con los clientes. El usuario/cliente ocupa papel prioritario y su objeto es ofrecerle unos mejores servicios, gestiones, préstamos o seguros. La industria financiera necesita invertir en tecnología y en fintech de forma considerable para mejorar su modelo operativo y adaptarse al entorno digital. La tecnología representa la piedra angular del sector, de ella depende la manera de operar la propia banca y cómo se relaciona con los clientes. Según KPMG, el 50% de los productos bancarios vendidos hace dos años en España se hizo a través de internet, los usuarios digitales se han incrementado notablemente. Por otra parte, la banca lleva inmersa en un proceso de reducción de gastos desde la recesión de 2008, desde esta fecha se han cerrado un 50% de las oficinas bancarias existentes en España.

En este nuevo ecosistema financiero, los entornos digitales son más rápidos y sencillos; sin embargo, el proceso de digitalización de las entidades bancarias tiene una parte negativa, en concreto el cierre de oficinas, la pérdida de empleo y el incremento de la brecha digital geográfica y etaria. En este sentido Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, señala que: “el acceso y la seguridad son cuestiones claves. Las entidades han de adaptarse a las necesidades de sus usuarios/clientes para que puedan realizar sus gestiones bancarias de la forma que prefieran ya sea física o virtual, independientemente del lugar donde vivan ”. Continúa García Rouco: “es de suma importancia la inversión no solo en una mayor capilaridad y soluciones tecnológicas de los servicios sino también en seguridad. El uso masivo de la tecnología en los servicios financieros no está exento de riesgo, la seguridad es una necesidad tanto en los propios entornos internos de los bancos como en el acceso de la banca virtual”. Las entidades han de garantizar la seguridad de sus activos y, por tanto, de sus clientes a la par que han de ofrecer los servicios bancarios de manera remota, incluida la apertura y administración de cuentas, los pagos de facturas y solicitudes de préstamos, especialmente a aquellos usuarios clientes que, por edad o por zona geográfica corren el riesgo de no contar con servicios bancarios suficientes. En este sentido, GDS Modellica dispone de soluciones que apoyan las funciones críticas del trabajo del administrador de riesgos, de hoy en día, al agilizar el desarrollo de nuevas estrategias y eliminar los obstáculos comunes en los sistemas.

La banca actual, proactiva, flexible, inclusiva e innovadora., ha de saber aprovechar las infraestructuras para ampliar su rol como intermediarios y conectores digitales, appificar los productos y servicios bancarios, profundizar en nuevos modelos de negocios y nuevos canales de distribución digital. Las tendencias de la banca identificadas en el estudio Top10 Trends for 2022 elaborado por Accenture son las siguientes: las SuperApps, capaces de integrar los servicios financieros en grandes plataformas online, la sustentabilidad adquiere un papel decisivo y comprometedor para hallar soluciones que combatan el cambio climático y otros desafíos ambientales.

La innovación es otra de las tendencias: lo digital se ha convertido en una necesidad. Asimismo, las comisiones experimentarán un giro, las entidades competirán con otros actores (fintechs y bancos digitales) para ofrecer servicios gratuitos, libres de comisiones.

Más trends para este año son las monedas virtuales o el incremento de las operaciones inteligentes, debido la evolución de inteligencia artificial. Por último, también, la evolución de los medios de pagos, las fusiones y adquisiciones para el crecimiento y rentabilidad, el cambio de cultura y nuevo paradigma financiero en el que la tecnología, ingeniería, datos y seguridad son imprescindibles en la nueva era para hacer frente a la realidad y a sus aspiraciones digitales.

