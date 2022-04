El revestimiento con paneles de composite fachadas Alucobond Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La empresa Paneluz ofrece composite fachadas metalizado de la marca Alucobond para una óptima protección y ventilación de las fachadas de viviendas o negocios.

Desde Sevilla y para toda España, la compañía se encarga de diseñar e instalar este tipo de cubiertas de última tecnología, que permite una separación entre los paneles y el aislamiento térmico, con el fin de reforzar la frescura del ambiente y bloquear el ruido.

Protección cómoda y eficaz con alto impacto en la estética El revestimiento de composite otorga una imagen moderna a las estructuras. Además, este material requiere muy poco mantenimiento para lucir siempre impecable y resguardar la construcción de las agresiones climáticas. En la página web de Paneluz, los usuarios pueden observar diferentes modelos de instalación de los paneles, ajustados a sus necesidades.

En el caso de la marca Alucobond, las láminas de composite presentan un aspecto metalizado que crea una impresión de modernidad y vanguardia. Cuando se trata de la instalación de los paneles ventilados, la corriente de aire que circula entre las estructuras de revestimiento no solo estabiliza la temperatura dentro del recinto, sino que resulta una protección altamente efectiva contra los agentes contaminantes o tóxicos presentes en la atmósfera.

Los paneles de composite pueden ser instalados sobre ladrillos, hormigón y otros materiales. Independientemente de la superficie, son capaces de hacer que la temperatura interior favorezca un ahorro en la facturación energética.

La versatilidad de las resinas con las que se elaboran los protectores es otra razón para dejar en manos de Paneluz las reformas que se requieran en viviendas o empresas. Al tratarse de productos fabricados, no extraídos, la casa matriz puede elaborar láminas verticales u horizontales, con diversas texturas y colores.

Una solución comprometida con el medioambiente Por ser el composite un material elaborado a partir de la fusión de múltiples materias, tiene un impacto medioambiental menor que el que genera, por ejemplo, el cemento. Asimismo, el material del revestimiento destaca por sus propiedades ignífugas y su alta resistencia a los rayos UV que causan la decoloración.

En la página web de la compañía, los usuarios podrán solicitar un presupuesto gratuito, al rellenar un formulario con especificaciones sobre su vivienda o local comercial. Más allá de su excelente poder aislante de la temperatura y la acústica, el revestimiento de fachada ventilado de composite Alucobond y otras coberturas existentes en el stock de Paneluz modernizan y les dan personalidad a las fachadas de casas o negocios que necesiten un cambio de imagen.



