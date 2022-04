Paneluz ofrece fachadas de composite de Alucobond Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 12:24 h (CET)

La fachada de un edifico es la carta de presentación de lo que este supone. No solo determinan la estética de un edificio, sino que además, de ella también dependen factores como su resistencia frente a factores como las condiciones climáticas.

Para ello, el revestimiento de fachada exterior ventilada de composite, es una opción ideal para dotar el edificio de aislamiento térmico y, en consecuencia aislar la vivienda de forma óptima. Paneluz es la empresa que comercializa diferentes tipos de fachadas, entre las cuales destaca el aluminio de Alucobond como uno de los sistemas más innovadores del mercado del revestimiento.

Diferentes tipos de fachadas de exterior Entre gustos y estilos hay distintos tipos de fachadas, los cuales abarcan miles de acabados diferentes. Generalmente, un revestimiento de fachada exterior se realiza para darle una nueva vistosidad a la casa y, a su vez, poder complementar la casa con un mejor aislamiento, así como resistencia a agentes externos.

Entre la gran variedad de fachadas que destacan, la de madera es una de las más conocidas, ya que proporcionan un impactante diseño y durabilidad. No obstante, a diferencia de las otras, este tipo de revestimiento requiere un constante mantenimiento, aunque es bastante económico. Por su lado, la fachada de hormigón, ladrillo y piedra son otras de las más renombradas del mercado, pero que a largo plazo representan una perdida con respecto al mantenimiento y a la eficiencia.

Como respuesta a esto, Paneluz comercializa el revestimiento de fachada composite de la marca Alucobond; una solución sustentable y con mejor efectividad en el hogar. Se conoce como revestimiento para fachadas ventiladas de sandwich, ya que su sistema consiste en la incorporación de dos láminas externas de aluminio y un núcleo de plástico o mineral, el cual se acopla al aislamiento térmico, proporcionando uno más profundo.

¿Por qué elegir Alucobond? Este tipo de revestimiento se conoce en el mercado por su resistencia a las diferentes temperaturas y su eficiencia en casos de incendios, esto se debe a que el mineral que se utiliza es difícilmente inflamable. Es por ello que muchos de los clientes de Paneluz lo han preferido para revestir paredes internas, techos y decoración. Además, por su eficiencia, fácil manejo e instalación, los revestimientos de fachadas de composite Alucobond son los preferidos por los arquitectos del país. Entre sus beneficios se encuentra la posibilidad de fabricar láminas de gran tamaño, pero de poco peso, lo que hace de este tipo de revestimiento fácil de instalar.

Paneluz, con su amplia gama de fachadas ventiladas de panel composite, cuenta con un sitio web donde especifican al detalle todo lo que interviene en este tipo de producto y los beneficios a largo plazo con respecto a su instalación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.