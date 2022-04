El módulo de interoperabilidad de Omnilane Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 12:13 h (CET)

Hasta ahora, controlar la gestión de los estacionamientos ha supuesto todo un reto para propietarios y operadores y acceder a ellos ha sido difícil para sus clientes.

Sobre todo porque el mercado ha ido evolucionando en torno a distintas plataformas que, a través de la digitalización, han mejorado la manera en la que los clientes se relacionan con los parkings.

La mayor dificultad para los propietarios y operadores de estos espacios es que han surgido muchas plataformas que ofrecen servicios en estacionamientos. Cada uno de estos sistemas tiene su propia arquitectura y su propio lenguaje para la integración de los servicios del estacionamiento. Esto hace que tomar la decisión sobre a qué plataforma pertenecer no sea fácil, ya que todos los casos requieren de integraciones personalizadas para cada plataforma en cada estacionamiento.

Integración con Omnilane Pablo Maraver Becerra, fundador y CEO de Omnilane, explica que su propuesta es un módulo de interoperabilidad. Este es un producto tecnológico que permite que, realizando una sola integración con Omnilane, múltiples aplicaciones de acceso y servicios a estacionamientos puedan unificar su forma de prestar servicios. De esta manera, flexibilizan las plataformas que tienen acceso a los parkings y facilitan su integración. De manera añadida, eliminan barreras de acceso a los usuarios que pueden utilizar la plataforma más conveniente para ellos.

La idea surgió al ver que uno de los grandes desafíos era el nudo que se presenta para las administradoras al integrar un estacionamiento a una plataforma. Deben hacerlo con cada una de ellas y, dentro de estos espacios, conectarlas con cada uno de los equipos instalados allí. Se trata de una tarea engorrosa y complicada de mantener, lo que al final encarece los costes de intermediación para cada aplicación.

Además, este modelo de integración implica serias limitaciones, porque debía coincidir con la aplicación elegida por el usuario. Al haber varias de ellas, no todos los clientes tenían acceso al espacio y no todos los espacios estaban disponibles para todos los conductores. Omnilane termina con estas dificultades creando una integración única en la que todas las plataformas son compatibles.

Conectar con todos los sistemas de estacionamiento De igual manera, Pablo Maraver Becerra, explica que Omnilane se puede conectar de manera efectiva con todos los sistemas de estacionamiento como barreras, cajeros, lectores de matrículas y TPV’s. También lo hace con plataformas digitales de otros operadores que actúan en el espacio como cargadores de coches eléctricos, controles de aforo o de facturación.

Para los usuarios, es una gran ventaja porque podrán ocupar un espacio de estacionamiento sin tener que preocuparse de la aplicación que tienen en su móvil. Para los propietarios o administradores inmobiliarios, es una ventaja porque les abre un abanico de oportunidades al poder prestar sus servicios con cualquier plataforma. Esto incrementa el número de clientes potenciales y la rentabilidad del negocio.

Esto se logra porque Omnilane actúa como una capa de interconexión que integra las fuentes de información, con el fin de mejorar la rentabilidad de los parkings. Otro beneficio para los operadores es que al almacenar y organizar los datos se puede obtener un diagnóstico objetivo de funcionamiento y de rentabilidad. Esto permite la toma de decisiones basadas en indicadores concretos que permitirán mejorar el rendimiento del negocio.



