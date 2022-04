Publicar fotos de las vacaciones en redes sociales aumenta el riesgo de sufrir robos en viviendas Comunicae

lunes, 11 de abril de 2022, 14:02 h (CET) Según datos de Movistar Prosegur Alarmas, los robos en hogares españoles aumentaron un 4,3% a lo largo de 2021. En concreto, en los meses de marzo y abril, que suelen coincidir con Semana Santa, la tasa de este tipo de delitos fue del 13% La Semana Santa es el momento perfecto para coger fuerzas hasta la llegada de las vacaciones de verano. Especialmente este año, en el que han desaparecido por completo las restricciones de movilidad causadas por la pandemia. De los españoles que viajarán en Semana Santa, seis de cada diez lo harán a segundas residencias, mientras que el resto se hospedará en nuevos destinos, según datos de una encuesta realizada por Movistar Prosegur Alarmas, la joint venture creada por Telefónica y Prosegur para liderar el desarrollo y crecimiento del sector de las alarmas en España.

Por ello, los expertos recuerdan la importancia de no bajar la guardia en lo que a seguridad del hogar se refiere esta Semana Santa. A lo largo de 2021, los robos en viviendas aumentaron en España un 4’3%, hasta alcanzar la cifra de 75.501, más de 8 cada hora. En este sentido, los expertos de Movistar Prosegur Alarmas destacan que el número de robos fue mayor en periodos vacacionales. En concreto, en los meses de marzo y abril, que suelen coincidir con Semana Santa, la tasa de robos es del 13%.

Los expertos recomiendan, de este modo, tomar precauciones que, en ocasiones por ser demasiado evidentes, se olvidan. “Por ejemplo, vaciar el buzón antes de salir de vacaciones es un buen método para no alertar a los ladrones y evitar posibles incidencias, algo que ya hacen 9 de cada 10 encuestados por Movistar Prosegur Alarmas”, afirma Ignacio Aller, CCO de la compañía. Igualmente, es bueno ser previsor con las fotografías en redes sociales. Un 55% de los encuestados por Movistar Prosegur Alarmas reconoce publicar contenido en sus redes durante sus vacaciones, algo que también puede dar pistas a los delincuentes.

Segundas residencias: blanco fácil para los ladrones

Tampoco hay que olvidar que, si se va a una casa de vacaciones o segunda residencia, también se deberá garantizar la seguridad de ésta al irse, ya que al quedar deshabitadas pueden convertirse en un objetivo para los ladrones. Una de las grandes características de este fenómeno es la particular afectación de las zonas costeras del país, especialmente en el litoral mediterráneo, donde se acumulan más segundas residencias. Tanto es así que la probabilidad de sufrir un robo en zonas de costa de casi un 50% superior al conjunto de España, según el último informe de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). Las zonas de sierra/ montaña también poseen también tasas altas al considerarse igualmente zonas de segundas residencias.

Custodia de llaves y protección fuera de casa

Por todo ello, hay personas que necesitan un sistema que les brinde la tranquilidad de saber que siempre hay alguien velando por la seguridad de su hogar. Así, las empresas de seguridad ya tienen a disposición de sus clientes servicios de intervención inmediata con custodia de llaves. En el caso de Movistar Prosegur Alarmas, un vigilante de seguridad motorizado y autorizado por la Policía y el Ministerio del Interior se dirige a la vivienda en caso de emergencia para evaluar la gravedad de la situación. Asimismo, se realiza una labor de custodia de llaves, con la que dicho vigilante podrá facilitar el acceso al interior de la vivienda y proporcionar toda la información de la situación a los cuerpos y seguridad del Estado. Esto permite agilizar la actuación, ganando un tiempo que puede ser crucial cuando los propietarios están lejos, especialmente en el caso de las okupaciones.

Por otro lado, muchos de los que viajan durante esta temporada optan por destinos que nunca habían visitado. Por ello, y del mismo modo que se protegen los hogares al irse de vacaciones, es fundamental cuidar de la propia seguridad cuando se visita un sitio nuevo. En este sentido, Movistar Prosegur Alarmas ofrece ContiGo, un servicio que está pensado para que cualquier miembro de la familia pueda utilizarlo. Si el usuario se encuentra ante un contratiempo, tanto en su ciudad de residencia como en la vacacional o en cualquier otro lugar, solo tiene que pulsar el botón SOS de la app de Movistar Prosegur Alarmas. Entonces la Central Receptora de Alarmas geolocaliza el móvil y llama al usuario para comprobar la incidencia y envía, si es necesario, una alerta a los servicios de emergencia junto con la ubicación.

“Con el fin de las restricciones de movilidad, esta Semana Santa se prevé que los movimientos sean mayores que los registrados el año pasado. Por eso, es fundamental tener en cuenta algunos factores, como la discreción o un buen sistema de seguridad, con el objetivo de evitar sufrir robos tanto en nuestras primeras como segundas residencias”, concluye Ignacio Aller, CCO de Movistar Prosegur Alarmas.

Sobre Movistar Prosegur Alarmas

Movistar Prosegur Alarmas es la joint venture creada por Telefónica y Prosegur para liderar el desarrollo y crecimiento del sector de las alarmas en España. El objetivo de la compañía es transformar los servicios de seguridad para hogares y negocios a través de la unión de las capacidades de Prosegur, en seguridad, y de Telefónica, en digital. Movistar Prosegur Alarmas inició sus operaciones en el mes de marzo de 2020.

