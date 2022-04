Dr. Jorge Planas es uno de los mejores cirujanos plásticos, según Forbes Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El cirujano plástico, Dr. Jorge Planas, se ha ido estableciendo como uno de los máximos referentes quirúrgicos a nivel nacional. La revista Forbes lo mencionó recientemente, incluyéndolo en el listado de los 100 mejores médicos de España.

Desde el 2017, la revista ha realizado este ranking en el Best Doctors Spain, donde destaca la labor de investigación y de divulgación liderada por el Dr. Planas. En otros espacios, como el Instituto de Coordenadas de gobernanza y Economía Aplicada, también se ha destacado su actividad asistencial y de investigación científica.

Transformaciones exitosas con instrumentos y técnicas innovadoras Una de las cirugías más recientes que ha expuesto dentro de su portafolio el consultorio del Dr. Jorge Planas tiene relación con las intervenciones de rinoplastia ultrasónica, un nuevo proceso que busca disminuir las molestias presentes durante la recuperación posoperatoria.

Este procedimiento consiste en el uso de un dispositivo ultrasónico que se utiliza para remodelar los huesos de la nariz de una forma más precisa. Tal vez lo más importante es que deja a un lado el uso de limas, escoplo y martillo, usados convencionalmente y que suelen lesionar tejidos blandos y vasos sanguíneos durante la intervención.

Con todo esto, no solo se previenen incómodas molestias como el taponamiento de las vías nasales, sino que además se asegura un tratamiento estético de alta precisión durante la remodelación de los huesos presentes en la nariz, mejorando significativamente la armonía facial relacionada con las expectativas de cada paciente.

Tratamientos personalizados Junto al Dr. Jorge Plazas, se encuentra un amplio equipo de trabajo que lidera numerosos procedimientos de investigación e innovación quirúrgica que buscan fortalecer el impacto positivo de tratamientos como la rinoplastia, las intervenciones de mama, faciales y corporales. Juntos acumulan más de 30 años de experiencia que les prepara para ofrecer una atención profesional y confiable.

Cualquier tipo de intervención está mediada por un acercamiento personalizado para la resolución de dudas y la exposición de soluciones, de manera que cualquier persona pueda acceder a la opción que más se adapte a sus necesidades y expectativas de transformación.

En consecuencia, el Dr. Planas se ha convertido en un referente para la implementación de las mejores opciones de transformación estética, de rejuvenecimiento facial y reconstrucción corporal.

Las personas que deseen concretar una cita con este profesional cirujano plástico pueden entrar en la página web drjorgeplanas.com. En esta, también se puede encontrar toda la información acerca de los tratamientos que ofrece.



