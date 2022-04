Las ventajas de contar con la tecnología domótica en casa Emprendedores de Hoy

La tecnología de automatización de espacios es la domótica.

Cada vez son más las personas que buscan complementar todo su hogar con equipos inteligentes que garanticen comodidad y seguridad.

Con la idea de implementar esta tecnología, la empresa Domotics and Technology se encarga de la venta, distribución, instalación y mantenimiento de la domótica en casa, para todas las personas que buscan complementar un espacio eficiente.

La tecnología domótica en una segunda residencia La domótica es un sistema inteligente que se caracteriza por agrupar el funcionamiento de los diferentes aparatos electrónicos necesarios en el hogar. Se implementan con un complejo sistema de comunicación inalámbrica que permite procurar la fácil funcionalidad de los utensilios electrónicos conectados a la red.

Tal es el caso del amplificador D&T Signal Booster, que por sus avanzados componentes incluidos, el equipo comprende todo lo necesario para controlar una segunda residencia desde cualquier parte del país. Esto se debe a que está fabricado especialmente para ampliar la red de servicios móviles; esta ventaja en particular está pensada para esas viviendas en las que no se tiene contratado un servicio de internet fijo y, generalmente, los equipos que se manipulan a distancia tienden a fallar. Como solución a este problema, el router trabaja en conjunto con el amplificador D&T Signal Booster, para permitir a los clientes controlar sus viviendas a distancia, sin presentar fluctuaciones en la señal GSM.

Similarmente, estas segundas viviendas se utilizan en temporadas de vacaciones y se habitan en épocas específicas del año. Por este motivo, en el momento de la instalación, Domotics and Technology coloca el controlador en un equipo móvil inteligente y, al tener la señal GSM completamente estabilizada, se pueden manejar todos los equipos conectados sin presentar interrupciones. Además, es un equipo funcional, pequeño y fácil de instalar sin importar el tamaño de la vivienda.

De esta manera, contar con tecnología domótica en casa, y específicamente, en una segunda residencia es la opción ideal para ahorrar en los altos costes de otros servicios. En estos casos, lo más importante es implementar un sistema que garantice seguridad para administrar en su totalidad los servicios como la luz, para encenderla de noche y apagarla de día, así como el agua y la climatización.

Todo lo que ofrece Domotics and Technology Esta empresa cuenta con una gran variedad de productos enfocados en la automatización de espacios eficientes, que usan la tecnología más avanzada del mercado. En ellos, se ofrece instalación personalizada a todos los clientes, para responder a las peguntas relacionadas con el servicio. También brindan 2 años de garantía en todos sus productos, soporte técnico y servicio posventa, en caso de presentar problemas después de la instalación.

Así mismo, se complementan con un sistema de wifi inteligente para el control de la iluminación, temperatura, persianas y filtro de ósmosis, desde la aplicación o con un mando de voz. Conociendo todos los beneficios que trae consigo la aplicación de tecnología domótica, Domotics and Technology cuenta con un sitio web en el que se encuentra toda la información relacionada con la compra e instalación del sistema, así como los accesorios precedidos con la mejor calidad de la industria tecnológica.



