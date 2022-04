Tanium ya está disponible en Microsoft Azure Marketplace Comunicae

viernes, 8 de abril de 2022, 10:41 h (CET) Los clientes de Microsoft Azure de todo el mundo ya pueden acceder a Tanium para aprovechar la escalabilidad, fiabilidad y agilidad de Azure y así impulsar de forma inmediata y rápida las operaciones de TI y las integraciones de seguridad en toda la empresa Tanium, el único proveedor de gestión de endpoints convergentes (XEM) del sector, ha anunciado la disponibilidad de Tanium en Microsoft Azure Marketplace, la tienda online que proporciona aplicaciones y servicios para su uso en Azure. Los clientes podrán de este modo comprar y aprovisionar Tanium directamente desde este marketplace y así, simplificar el proceso de procurement y ganar la capacidad de aplicar la compra a sus compromisos de consumo de Microsoft Azure (MACC).

Microsoft Azure Marketplace ayuda a conectar a empresas que buscan soluciones innovadoras basadas en la nube con socios como Tanium, que han desarrollado soluciones “ready to use” que se ejecutan en Azure. Los clientes de Tanium de todo el mundo pueden ahora aprovechar la plataforma en la nube de Azure, incluyendo un despliegue y aprovisionamiento simplificados, para poder acelerar sus estrategias de seguridad.

"Tanium hace que los entornos de Microsoft sean más fiables y seguros al reducir los riesgos para los clientes y proteger sus inversiones en Azure", comenta Rob Jenks, SVP de estrategia corporativa de Tanium. "La industria cuenta con muchas soluciones puntuales, pero juntos, Microsoft y Tanium permiten la convergencia de la gestión de los endpoints. Ampliar la oferta de Tanium y hacerla disponible en el Marketplace de Microsoft Azure es una respuesta a nuestro compromiso con la excelencia en las soluciones en la nube y amplía las opciones de compra a los clientes. A medida que nuestra relación crezca, Tanium y Microsoft juntos mejorarán de forma tangible la salud y la seguridad de los sistemas y datos de los clientes, haciendo que la confianza de TI sea una realidad."

Tanium ayuda a los clientes a maximizar su inversión en tecnologías de Microsoft mediante la integración de Operaciones IT, Seguridad y Riesgo en una única plataforma que protege a cada equipo, cada endpoint y el flujo de trabajo de cualquier vulnerabilidad. Sólo Tanium puede ofrecer visibilidad completa de todos los dispositivos, un conjunto unificado de controles y una taxonomía común para un único propósito que es compartido en la empresa: proteger la información crítica y la infraestructura, a escala.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Tanium a Microsoft Azure Marketplace, porque ofrece a nuestros socios una gran exposición a los clientes Cloud en todo el mundo", apunta Jake Zborowski, director general de Microsoft Azure Platform en Microsoft Corp. "Azure Marketplace ofrece experiencias de calidad de nivel mundial a los socios globales de confianza con soluciones probadas para trabajar con Azure, sin problemas ".

La industria de TI actual está actualmente fragmentada con proveedores que operan en áreas de experiencia específicas, cada uno con un laberinto de opciones para la integración lo que dificulta a los usuarios poder mantenerse al día con tal proliferación de soluciones, gestionar todas ellas, y recopilar y analizar datos a través de ellas para tomar decisiones. Por el contrario, Tanium y Microsoft gestionan de una forma integral y unificada el riesgo y el cumplimiento normativo ya sea en la nube o en el Edge, incluyendo detección e inventario, gestión de clientes, el cumplimiento operativo, protección de datos sensibles y ciberamenazas, permitiendo, además flujos de trabajo colaborativos entre los diferentes equipos y el acceso a una única fuente de datos compartidos y de confianza en tiempo real.

