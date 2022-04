Kuarere explica cómo conseguir rodajes en 7 días Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 10:19 h (CET)

El evento “Host Day by Kuarere” se celebra el 7 de abril en Madrid.

La plataforma ofrece asesoramiento para conseguir dinero extra alquilando la casa a productoras o agencias.

La charla con anfitriones de Kuarere permite descubrir cómo conseguir rodajes en menos de 7 días.

La reunión presencial y online para presentar el funcionamiento de reservas en Kuarere.

Kuarere es una plataforma online que conecta a los anfitriones de localizaciones con empresas y productoras que buscan alquilarlas para desarrollar sus proyectos y contenido creativo. Reúne cientos de localizaciones en todo el ámbito nacional que se alquilan por horas o días para producciones, ampliando la cartera cada día con espacios atractivos y diversos.

De hecho, cuenta ya con más de 2.000 anfitriones que confían en la gestión y administración de Kuarere, que les garantiza la rentabilidad de sus espacios o localizaciones para conseguir un dinero extra. De esta manera, los anfitriones pueden rentabilizar su vivienda con un modelo menos tradicional, más divertido y seguro, tal como se puede descubrir en el evento “Host Day by Kuarere” del jueves 7 de abril.

En la conferencia, dirigida a anfitriones tanto propios como nuevos, se habla sobre el funcionamiento de Kuarere, incluyendo cómo monetizar los espacios a través de la plataforma web, cómo reservar de forma rápida y descubriendo qué buscan las productoras cuando alquilan una localización fuera de plató. Los invitados de honor del sector audiovisual cuentan su experiencia de primera mano, así como otros anfitriones que alquilan sus espacios, en un formato conferencia, mesa redonda, networking, con sorteos y cóctel.

Poder rentabilizar un espacio de esta manera es una gran oportunidad para ganar un dinero extra y conseguir que una casa o negocio sea el plató de cine para el próximo rodaje de una película, serie, anuncio o incluso un evento. Una buena opción para aprovechar esta oportunidad a través de Kuarere es tener un lugar flexible y multifuncional, en el que se pueda aprovechar cada rincón para sacarle el mayor provecho en los rodajes o shootings. Todos los estilos, colores y formas son bienvenidos, ya que cualquier lugar puede ser el escenario perfecto que necesitan las grandes producciones.

El sector audiovisual es un mercado en auge que crece cada día con producciones y contenidos creativos para todos los públicos. Para sus creaciones, las productoras buscan muchos espacios ya creados porque se ahorran presupuesto si no tienen que construir uno desde cero. Es mucho más rentable para ellas encontrar una localización con las condiciones que ellos quieren o atrezzarla, que crear una en plató. Por ello, alquilar espacios para rodajes y sesiones de fotos es una opción segura en un modelo en el que ganan todas las partes. Kuarere ayuda a conectar aquellos anfitriones que disponen de esos espacios con los creadores que necesitan encontrarlas.

Por eso, Kuarere organiza el evento híbrido dedicado a los anfitriones con inquietudes en este sector. El encuentro se desarrolla primero con una calurosa bienvenida por parte del equipo de Kuarere, seguido de la presentación de la plataforma de su CEO, Belén Sola, que explicará brevemente los inicios de la start-up española. A continuación, miembros del grupo explican a los anfitriones cómo navegar por la web y realizar una reserva de forma fácil y sencilla a través de la plataforma. Tras realizar dicho recorrido, comienza el turno de los ponentes invitados para que desarrollen la finalidad principal de este evento: crear una comunidad Kuarere de anfitriones. Para finalizar, se realiza un sorteo entre todos los asistentes, tanto presenciales como híbridos.

Se trata de una ocasión óptima para conocer un nuevo mercado y tener la oportunidad, no solo de conseguir un dinero extra o que una casa se convierta en el escenario para los cinematógrafos o publicistas, sino de poder formar parte de la comunidad de creadores como de Kuarere. Comienza la era del alquiler para eventos de espacios o localizaciones para productoras, agencias de publicidad o fotógrafos.

Contacto:

Belén Sola

CEO de Kuarere

belensr@kuarere.com



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El tratamiento de rinoplastia ultrasónica de Dr. Jorge Planas Premios Empresa Social, últimos días para inscribirse el 2022 Kuarere explica cómo conseguir rodajes en 7 días La personalidad se puede descubrir en segundos con el PFC, con Anna Medina Miracle El éxito de Aquanaria en el congreso gastronómico Madrid Fusión 2022