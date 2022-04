La apertura de los mercados emergentes a la inversión en criptomonedas Emprendedores de Hoy

Las criptomonedas son un activo digital que, paulatinamente, está ganando terreno en los mercados emergentes.

En la actualidad, tres de cada cuatro inversores en regiones como África o Latinoamérica consideran las criptomonedas como una alternativa segura frente a las cambiantes circunstancias de su economía local, como inflación impredecible, inestabilidad en los tipos de cambio o caídas en los precios de las materias primas.

En este contexto socioeconómico, tres de cada cuatro inversores en mercados emergentes planean aumentar su exposición a las inversiones con criptodivisas. Estas conclusiones se extraen del estudio ‘El panorama de las criptomonedas de 2022: Sentimientos y contratiempos’, publicado recientemente por la consultora tecnológica Toluna. Para confeccionar el mencionado estudio, la consultora encuestó a aproximadamente 9.000 personas de 17 países distintos, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Tras analizar los resultados, el estudio concluye que hay una mayor predisposición a confiar en las criptomonedas entre los inversores de los mercados emergentes, mientras que en los mercados más consolidados y desarrollados, esta alternativa se observa con más escepticismo. En concreto, un 32 % de los usuarios encuestados en países de estas economías emergentes confían en Bitcoin y otras criptos, dato que contrasta con el 14 % de los entrevistados en mercados desarrollados, como EEUU y la Unión Europea.

Esta disparidad se aprecia de modo aún más nítido cuando se constata que el 41 % de los encuestados en mercados emergentes ha invertido en criptomonedas, mientras en economías desarrolladas, ese porcentaje desciende al 22 %.

El estudio apunta que esta diferencia se debe a que los inversores de países en desarrollo perciben menor riesgo al invertir en criptoactivos, mientras que los inversores de economías como EE.UU. o la Unión Europea prefieren ser más cautos.

Entre los principales factores que contribuyen a que la gente invierta en criptomonedas, está el conocimiento que se tiene de ellas y lo realmente familiarizado que se está con este tipo de activos. Si bien el 61 % de los encuestados piensan que están al tanto de las noticias del mundo cripto, solo el 23 % afirmó ser profundamente conocedor de este sector.

Como ejemplos paradigmáticos, se presenta lo que acontece en dos países: Argentina y Nigeria. Ambos, en 2021, alcanzaron cifras récord en inversión en criptomonedas. Según los expertos, en el caso de Nigeria, la población más joven tiene que convivir con un alto nivel de desempleo, mercados negros y con la volatilidad del precio del petróleo. En Argentina, se tiene que lidiar con una inflación impredecible, tipos de cambio inestables y sistemas bancarios ineficientes y caros. De este modo, las criptos adquieren relevancia frente a la volatilidad del valor de la moneda de ambos países.

La importancia de conocer el funcionamiento de la inversión en criptomonedas Uno de los mayores problemas que ya está planteando la opción de las inversiones por los criptoactivos, reside en que la mayoría de usuarios no conocen con profundidad su funcionamiento. Ha surgido así un importante colectivo de inversores con un elevado grado de vulnerabilidad ante ataques informáticos planificados, robo de información, hackeo de cuentas u otras formas de ciberataque realizadas con el objetivo de estafar, sustraer o robar activos en criptomonedas.

Carlos Aránguez, director del bufete Aránguez Abogados y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, plantea que la tendencia de los mercados emergentes es una buena noticia porque supone que la población tiene más herramientas para defenderse ante circunstancias económicamente difíciles. No obstante, advierte que los riesgos en cuanto a invertir en criptomonedas van más allá de los movimientos financieros, ya que estos activos digitales pueden ser vulnerables a hackeos o robos cibernéticos. Por eso, el experto en delitos criptoeconómicos recomienda invertir con cautela y, en el caso de robo de criptomonedas, denunciar siempre.



