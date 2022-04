Aprender las aplicaciones y los usos de la inteligencia artificial con el Máster Inteligencia Artificial Internacional Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 13:20 h (CET)

La mayoría de grandes compañías a nivel mundial buscan profesionales en el desarrollo de la inteligencia artificial, debido a que su aplicación supone la automatización de los procedimientos diarios y una disminución de costes en los diferentes sectores laborales.

Es por este motivo que el Centro Europeo de Postgrado, CEUPE, desarrolló el Máster Inteligencia Artificial, para capacitar a los profesionales en relación con proyectos IA.

Aplicación y uso de la Inteligencia Artificial Siendo la inteligencia artificial uno de los desarrollos científicos más estudiados del momento, sus resultados han impactado de forma positiva en la autogestión de procesos a las diferentes compañías a nivel mundial. En la creación de programas mecánicos que muestran evidencia de comportamiento inteligente, se han desarrollado sistemas capaces de analizar big data y que gestionan predicciones del comportamiento de los usuarios.

Debido a esto, es importante conocer todas las áreas laborales en las que actualmente se aplica IA. Si bien se conoce que la gran mayoría de las industrias implementan este tipo de software, existen ciertas algunas que presentan un promedio de crecimiento este 2022.

Comercio online de grandes empresas Desde sus inicios, el comercio por internet ha presentado un aumento tanto de usuarios como tiendas que se incorporan a esta forma de venta. En vista de que la mayoría de las personas compran en línea, desde comida hasta electrodomésticos, la inteligencia artificial ayuda a predecir el comportamiento del consumidor, basado en sus compras y búsquedas diarias.

La IA ayuda a reducir costes en las compras que no se acaban realizando. Cuando un usuario mete un producto en un carrito de compra y no la concluye, la tienda pierde hasta el 70 % de sus ingresos, lo que se traduce en miles de pérdidas diarias. Por lo que la inteligencia artificial se encarga de deducir los procesos incompletos y le recuerda al cliente que finalice su compra o, en su defecto, retire el producto.

Miles de industrias, una sola solución Los sistemas bancarios y de aeronáutica están incluyendo la inteligencia artificial para la reducción de costes y resultados eficaces. Es por este motivo que el Centro Europeo de Postgrado CEUPE, se encargó de crear el Máster Inteligencia Artificial, que se puede aplicar a todas las áreas de gestión laboral. Para conocer con profundidad el proceso de capacitación y el financiamiento que ofrecen, en su sitio web, se encuentra disponible toda la información para todos los profesionales que desean incursionar en la tecnología del futuro.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.