Estos son los servicios SEO que necesita una empresa, según yoSEO Marketing

jueves, 7 de abril de 2022, 14:29 h (CET) El SEO permite a las empresas llegar a sus clientes potenciales, posicionándose en los primeros resultados de búsqueda de Google. La agencia yoSEO Marketing desgrana alguno de los servicios que cualquier empresa debería incluir en su estrategia SEO En la actualidad gran parte del presupuesto de marketing de las empresas se invierte en marketing online, debido a la importancia que ha cobrado el entorno digital. Sin embargo, en algunas empresas aún existe un gran desconocimiento sobre el SEO o posicionamiento web y tienen dudas a la hora de contratar este tipo de servicios. Desde yoSEO Marketing explican cuáles son los servicios que deberían incluirse en una estrategia de posicionamiento web.

Servicios SEO que puede necesitar una empresa

Diseño web

Si una empresa quiere posicionarse en Internet lo primero que necesita es tener una web que actúe como su “sede en el mundo digital”. Aunque existen plataformas gratuitas para la creación de páginas web, es importante que la web corporativa esté hecha por un diseñador web, para transmitir una imagen profesional.

Los expertos de yoSEO recomiendan además, que el diseño de la web se diseñe de la mano de un consultor SEO, para que cumpla con las directrices de los buscadores.Es mejor hacer una nueva web desde cero que intentar arreglar una web que no se hizo pensando en el posicionamiento.

Posicionamiento web

El SEO o posicionamiento web tiene dos grandes vertientes:

SEO On Page: optimización de la web a nivel interno.



SEO Off Page: acciones que se realizan fuera de la página web. Principalmente conseguir enlaces de calidad para aumentar la relevancia de la página.

A veces estos servicios se cobran aparte, pero ambos son necesarios, por lo que cualquier servicio de posicionamiento debería incluirlos.

Contenidos

El eje central de cualquier estrategia SEO. Una web necesita contenidos de calidad optimizados para SEO y dirigidos a las palabras clave que a la empresa le interese posicionar. A día de hoy la mejor manera de crear generan contenidos relevantes para atacar todas las palabras clave relevantes de un determinado sector es el blog.

Redes Sociales

Redes Sociales y SEO van cada vez más de la mano, ya que tanto Google como el resto de buscadores tienen muy en cuenta la relevancia social de una marca. Un servicio de redes sociales decidirá en qué redes sociales debería estar presente la empresa y gestionará su presencia en ella.

Además de los mencionados servicios, desde yoSEO recuerdan que existen otras muchas herramientas que pueden ayudar a las empresas a rentabilizar su presencia en Internet.

