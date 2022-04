¿Qué es realmente el WiFi Mesh o de malla? Permite tanto una excelente cobertura como una correcta transmisión de datos Redacción

jueves, 7 de abril de 2022, 10:46 h (CET) El WiFi doméstico ha sido una parte central de nuestro día a día desde hace un tiempo. Desde tablets hasta televisores inteligentes, pasando por aspiradoras robots, ha ido dominando nuestro hogar y cada vez más dispositivos dependen de una conexión establea internet. Sin embargo, en muchos hogares es difícil conseguirla porque las redes domésticas convencionales están forzadas al máximo. La solución se llama WiFi Mesh o de malla, pero ¿qué significa eso exactamente?

WiFi Mesh: la solución para los problemas cotidianos

La configuración del WiFi de muchos hogares suele ser algo muy similar a un router y uno o dos repetidores comprados a posteriori, y que más o menos funcionan bien juntos. Esta es la razón por la que surgen problemas como retrasos en las transmisiones de vídeo, pérdidas de conexión en las conferencias on-line… Incluso la navegación web se convierte en una prueba de paciencia. Estos tropiezos están causados por una cobertura WiFi insuficiente o por puntos de acceso WiFi mal coordinados.

La solución para todo ello se llama WiFi Mesh. El término hace referencia a redes domésticas WiFi de última generación que conectan varios puntos de acceso dentro de una red muy compacta, lo que permite tanto una excelente cobertura como una correcta transmisión de datos.

Sencillamente, un WiFi más fuerte

En principio, el concepto de WiFi de malla puede sonar complicado a nivel técnico, pero el sistema Magic de devolo es particularmente amigable para principiantes, además de fácil de gestionar, pues casi todo se ejecuta de forma automática. Empezando por el proceso de configuración: tras presionar los botones WPS del router y devolo Magic, los puntos de acceso de sincronizan para que todos ellos sean compatibles con el mismo nombre y contraseña de WiFi. Sin apenas tiempo de espera, se obtiene una red doméstica de señal más fuerte que se puede controlar con la aplicación Home Network y proporciona una mejor experiencia on-line con funciones inteligentes.

WiFi con ventajas de malla

Al usar WiFi de malla de última generación de devolo, sus dispositivos finales se benefician de varias maneras en cuanto a su estabilidad y su velocidad.

El punto de acceso y la dirección dinámicos garantizan una conexión fluida. Los puntos de acceso individuales del WiFi de malla garantizan que los dispositivos finales estén siempre conectados al que tenga mayor cobertura. Los usuarios se benefician de esto, sobre todo, cuando se mueven por su hogar durante una videollamada.

La banda dinámica obtiene un mejor rendimiento del WiFi doméstico. Lo cual se logra a través de la conmutación automática entre las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, dependiendo de cuál sea la más adecuada para las conexiones de datos.

La equidad de conexión funciona como un "centro de control de tráfico" que garantiza la velocidad óptima en la autopista de datos del hogar. Una red WiFi Mesh lo logra proporcionándoles más tiempo de conexión a los dispositivos finales más rápidos. Como resultado, los dispositivos lentos y las aplicaciones menos importantes no ralentizan la transmisión de datos.

Corazón Powerline para lograr una conexión óptima

Los sistemas de malla de última generación están disponibles en varios modelos, que difieren sobre todo en la forma en que los componentes de red se comunican entre sí. Mientras algunas soluciones funcionan exclusivamente de forma inalámbrica, devolo apoya todos los dispositivos WiFi de su serie Magic en una estructura Powerline que hace que la red eléctrica se desdoble como largo cable de datos. La ventaja de Powerline es que esta solución evita a los enemigos de las conexiones WiFi estables como techos, paredes e incluso sistemas de calefacción por suelo radiante.

