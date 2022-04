El funcionamiento del sistema Electro-Físico Inalámbrico Preactiva para eliminar humedades por capilaridad Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, una de las preocupaciones comunes de la sociedad es mejorar la eficiencia energética. Algunas de las formas para lograr dicha inquietud es con la instalación de ventanas especiales, reforzando las paredes y mejorando el sistema de calefacción, entre otras muchas.

Sin embargo, la raíz de ese problema, en múltiples ocasiones, es la humedad en las paredes lo que, además, ocasiona problemas de salud y aumenta considerablemente el gasto energético.

Al detectar la problemática, es recomendable eliminar humedades lo más pronto posible y para eso, existen diversos métodos. Uno de los más actualizados es el sistema Electro-Físico Inalámbrico que ofrece la empresa Preactiva.

Sistema Electro-Físico Inalámbrico de Preactiva La humedad por capilaridad se debe a que el agua y saturación de un espacio sube a través de las paredes. De esta forma, la porosidad y permeabilidad que tienen los materiales con los que construyeron la edificación, facilitan el proceso.

Como consecuencia, se pueden generar daños en la infraestructura, moho en las paredes, aumento del consumo de calefacción, ya que las habitaciones se tornan más frías y a su vez, causan problemas respiratorios.

Para solucionar dicha situación, la empresa Preactiva cuenta con un sistema Electro-Físico Inalámbrico, este consiste en emitir ondas electromagnéticas de baja frecuencia a través de las paredes y suelos. Al mismo tiempo, las ondas, junto con la gravedad, hacen que la humedad se mantenga en el subsuelo y la eliminan en un 100 %.

El sistema inalámbrico es un equipo de 28 x 20 cm cuya instalación se hace en 3 minutos y puede secar las paredes rápidamente.

¿Qué ventajas ofrece usar el sistema contra humedad de Preactiva? Preactiva es una empresa con más de 10 años de experiencia en tratamiento de la humedad por capilaridad. Se destaca entre la competencia por ofrecer una solución no invasiva, que no requiere de obras o reconstrucciones en la vivienda, ni de mantenimiento ocasional.

El equipo emite ondas electromagnéticas de baja frecuencia inofensivas para las personas, pero efectivas para eliminar la humedad. Estas características hacen que sea un sistema rápido y eficaz. Además, resulta económico en comparación a otros métodos en el mercado, no solo por su sencilla instalación, sino porque consume muy poca energía eléctrica (solo requiere de 0,7 W al año).

Por otra parte, cuenta con el Certificado CE en Europa, FCC en Estados Unidos e ICNIRP, debido a su composición que no es dañina para humanos, animales, ni plantas.

La ventaja más destacable es que con un solo equipo, es posible proteger toda la superficie de un edificio. La cobertura puede variar acorde en función de la superficie a cubrir. Preactiva asesora previamente para asegurar que se obtenga el equipo adecuado, según el tamaño de la construcción.



