La importancia de conocer todo tipo de despido para evitar injusticias en el ámbito laboral, por Tierno Centella Abogados

Es crucial conocer todo tipo de despido a los que puede apelar una empresa, aunque para un trabajador activo su prioridad sea mantener su puesto de trabajo, puesto que el conocimiento de las causas y consecuencias de cada uno de estos podría proteger a los trabajadores de posibles injusticias. Hoy en día, son muchos los negocios que llevan a cabo despidos que no son justos ni para el contratado ni para quien contrata.

En el Despacho de Tierno Centella Abogados, son expertos en toda la información relacionada con el ámbito laboral y cuentan con reconocidos asesores especializados que pueden orientar a las empresas para ceñirse a las Leyes Laborales y a los empleados para hacer valer sus derechos.

¿Cuáles son los tipos de despido que hay en España? La mayoría de empleados desconocen los tipos de despido vigentes. Sin embargo, saber un poco sobre cada uno de ellos puede evitar tratos injustos. Uno de ellos es el despido objetivo, que está fundamentado en el artículo 52 del Estatuto del Trabajador y que se basa en diferentes acciones que realiza el empleado para promover su despido de la empresa. No saber realizar las funciones de su cargo, la falta de adaptación a los cambios dentro del negocio, reducción de costes por falta de personal y la ausencia reiterada en el puesto de trabajo son algunas de ellas. Por otro lado, también figura en las Leyes Laborales el despido disciplinario, que según el artículo 54 del mencionado Estatuto, en este caso, el despedido asume las consecuencias de sus acciones de la empresa, ya que perturban el ambiente laboral. Desobediencia en el trabajo, impuntualidad o faltas injustificadas, ofensa a compañeros o superiores y abuso de confianza son los más comunes. Estos pueden ser procedentes, improcedentes o nulos.

¿Por qué es importante contar con especialistas ante cualquier despido? Tanto para la empresa como para el empleado, es necesario tener siempre a mano especialistas que asesoren ante cualquier situación compleja. A pesar de que es más común que los empleados sean las víctimas en un despido injustificado, se han dado casos donde los negocios también han sufrido las consecuencias de las acciones de empleados que buscan desestabilizar los procesos y el clima organizacional.

Tierno Centella Abogados cuenta con un equipo de especialistas formado por Licenciados en Derecho que tienen muchos años de experiencia y, por ser conocedores de las Leyes Laborales, pueden asesorar a empresas para la aplicación del tipo de despido adecuado en una determinada situación o apoyar los derechos de los trabajadores ante una acción de despido realizada injustamente. Los numerosos casos de éxito de este Despacho lo avalan como uno de los más reconocidos en España.



