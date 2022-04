Padre, Memorias de un Narco Español, el libro de novela negra de José Antonio Kapelo Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:52 h (CET)

El escritor de novela negra española que despierta la curiosidad de lectores de todas las edades, a través de su escritura basada en hechos reales, donde se comprueba una vez más que la realidad supera la ficción, es José Antonio Kapelo.

Por estos días el artista se encuentra promocionando sus más recientes libros: Padre, Memorias de un Narco Español, del Seminario al Narcotráfico, un libro que ya se encuentra en plataformas de comercio online como Amazon y que está en formato digital o físico, y Bossi, una obra que saldrá al mercado en el mes de mayo y que es la continuación del libro Padre.

Sinopsis de Padre, del Seminario al Narcotráfico Este libro es la primera entrega de una narconovela de ficción que se basa en hechos reales. Como lo describe su autor, la novela es atrevida y reveladora. El libro habla sobre la vida de un narcotraficante español donde se relata cómo fueron los inicios en la mafia de su protagonista, llamado Antonio, desde que era un ambicioso adolescente hasta que se hace respetar en un mundo sin piedad donde encaja a la perfección. En el Padre, el personaje principal tiene tres grandes influencias a lo largo de su vida: Dios, de quien se aleja rápidamente, el padre que se encargó de criarlo, fundador del negocio familiar y otro mafioso experimentado llamado Pepe Bossi, quien termina por alejarlo por completo de sus seres queridos. José Antonio Kapelo fabricó este personaje que no conoce los límites y se encuentra extraviado entre la avaricia, el vicio y la apatía.

¿Por qué engancha un libro como Padre? Las personas que han leído el libro opinan a través de la web que esta creación literaria tiene un toque adictivo y que es un libro que está impregnado de alma y corazón. Asimismo, los lectores resaltan que Padre es una historia llena de recuerdos, anécdotas y que su personaje está magníficamente creado, que “se mueve como pez en el agua” en el mundo de la mafia. Antonio no conoce lo que es el miedo o el fracaso, pero sí reconoce a las mujeres, el vicio y la ambición como parte de su vida. Por otro lado, Bossi es la segunda entrega de la trilogía que está causando furor en España y será presentada en el mes de mayo, un libro que está generando mucha expectativa entre el público. En ese sentido, Padre, del Seminario al Narcotráfico es una novela negra escrita por José Antonio Kapelo que habla de la vida de un joven ambicioso que se mueve con naturalidad en el mundo de la mafia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.