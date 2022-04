OREAS Distribución comercializa pérgolas bioclimáticas Emprendedores de Hoy

El desarrollo de elementos arquitectónicos que eleven las cualidades naturales de los diferentes lugares va de la mano de la revitalización de los espacios.

La instalación de pérgolas bioclimáticas en Madrid es una excelente opción para la habilitación de estancias con multiplicidad de usos y aprovechamiento.

Entre las empresas destinadas a la realización de estas construcciones, destaca OREAS Distribución, una iniciativa con más de 30 años de experiencia en el sector distribuyendo, diseñando e instalando todo tipo de cerramientos, incluidas cortinas de cristal y control solar, techos móviles y fijos y pérgolas bioclimáticas para porches. Sus trabajos la han convertido en un referente a nivel nacional.

¿Cuáles son las ventajas de las pérgolas bioclimáticas? Una pérgola es una construcción estructural que se caracteriza por la integración de columnas verticales que sostienen un corredor compuesto de vigas longitudinales. Los materiales que componen este tipo de armazón varían, pero su funcionalidad suele ser la misma. La pérgola bioclimática cumple con los mismos criterios de una convencional, pero tiene a su favor la inclusión de un sistema tecnológico de lamas orientables motorizadas que pueden abrirse o cerrarse para dar cabida a la luz, ventilación o protección de acuerdo a la elección de su usuario.

Las normas impuestas con el CTE (Código Técnico de Edificación) o los continuos cambios térmicos que se producen en la geografía han provocado el planteamiento de construcciones nuevas de edificios y viviendas. También de pérgolas bioclimáticas Gradisun que cumplen todos los requisitos y normas vigentes. OREAS Distribución comercializa estas pérgolas que no solo amplían los espacios habitables de cualquier vivienda o negocio, sino que además cuentan con una estructura reforzada por travesaños de 190 × 80 mm y unos robustos pilares de 160 × 160 mm. Su instalación incluye una perfilería en aluminio AW-6060-T6 con espesores para vanos de grandes dimensiones. Su versatilidad posibilita que, en una sola estructura, se adecúen medidas de 7 x 7 m con 4 postes.

OREAS Distribución ha implementado estudios ergonómicos y funcionales previos para garantizar que sus instalaciones gocen de estándares de calidad. Sus diseños están hechos para la total satisfacción del cliente, por lo que disponen de lamas resistentes, rectilíneas, con curvaturas y elegancia. De la misma forma, sus lamas G-190 permiten la recolección de aguas pluviales para que estas sean evacuadas por los canalones, dispuestos para esta función, sin necesidad de inclinar la estructura.

Entre las especificaciones de sus pérgolas bioclimáticas, se encuentra iluminación led integrada, reproductor musical, altavoz de alto rango, calefactor de radiación por infrarrojos, tarima sintética de exterior, sensor de lluvia, viento, luminosidad y temperatura.

Pérgolas bioclimáticas en Madrid con materiales eficaces y calidad en la instalación Estas construcciones no requieren la realización de obras, aportan protección, luminosidad y confort y tienen un diseño innovador, práctico y a la vanguardia. Además, son una provechosa alternativa para la eficiencia energética y la mejora de la estética de un lugar. También protegen de la radiación solar y tienen diseños exclusivos.

OREAS Distribución está respaldada por las marcas más importantes del mercado, lo que propicia que sus pérgolas tengan materiales de máxima calidad y cumplan con toda la normativa vigente en materia de seguridad, salubridad, protección frente el ruido, ahorro de energía y seguridad contra incendios

Esta compañía lleva a cabo un asesoramiento personalizado para sus clientes, con la finalidad de ofrecer las soluciones más ideales y convenientes para cada situación. La empresa brinda soluciones de habitabilidad para espacios como jardines, terrazas, áticos y demás.



