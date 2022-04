Descubrir los múltiples usos de la radiofrecuencia con la aparatología de Comercial Estética

Actualmente, la radiofrecuencia es uno de los procedimientos más demandados en el campo de la estética.

Esto se debe a que sus tratamientos han demostrado ser efectivos desde las primeras sesiones, además son indoloros y no invasivos, por lo cual el paciente no necesita cumplir largos períodos de recuperación como en una cirugía. No ocasionan daños adversos a los tejidos de la piel y su aplicación no requiere anestesia.

Las clínicas de estética y centros de belleza interesados en aprovechar los usos de la radiofrecuencia para ofrecer variedad de servicios en su negocio, necesitan contar con los equipos adecuados. La distribuidora española Comercial Estética ofrece aparatología de estética de alta gama que cumple con todos los controles de calidad y normativas CE.

Beneficios de la radiofrecuencia en la estética La radiofrecuencia es una técnica adaptada a la medicina estética que ha resultado ser beneficiosa para tratar diversos problemas en la piel, así como para moldear la figura. En general, el tratamiento consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre las capas más profundas de la dermis, haciendo que estas se reestructuren.

En la piel, este mecanismo resulta favorable para estimular la producción de colágeno y elastina. Elimina las arrugas del rostro y activa la circulación devolviéndole mayor luminosidad a la piel. Además, reduce la flacidez y los problemas de doble mentón aportándole al rostro un aspecto más joven.

Por otro lado, la elevación de temperatura que proporcionan los equipos de radiofrecuencia es favorable para el cuerpo porque combate la celulitis y la grasa acumulada. Asimismo, resulta efectiva para moldear el cuerpo y tener una figura más esbelta.

Una de las empresas líderes en la comercialización de aparatología estética Comercial Estética se ha consolidado como una distribuidora de referencia en el sector de la aparatología médico-estética en España, gracias a que ofrece una gran variedad de equipos de última tecnología. Entre ellos, máquinas de radiofrecuencia como Supreme Pro y de uso portátil como Adara. También tiene el equipo de cavitación CAVISONI o el remodelador corporal Corposhape, entre otras máquinas estéticas de óptima calidad.

Todos los aparatos que comercializan tienen garantía de fábrica y disponen de precios muy competitivos y planes de financiamiento, lo cual resulta muy beneficioso para los emprendedores del sector estético que buscan equipar sus negocios con maquinaria de calidad, pagando de manera flexible.

La marca, además de productos de calidad, ofrece servicios de asesoría y cursos de formación a sus clientes en la utilización de los aparatos. Además, en caso de averías o fallos en los equipos, pone a disposición de los afectados un servicio de soporte técnico posventa. Así es como se aseguran del funcionamiento óptimo de los equipos que comercializan.

Quienes deseen abrir un centro de estética o simplemente quieran adquirir los equipos más actualizados del mercado tienen en Comercial Estética una gran opción, ya que la tienda ofrece la aparatología más moderna y una asesoría personalizada y siempre dispuesta a atender cualquier necesidad de los clientes.