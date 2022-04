ASSA ABLOY y su sistema Flow Control Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 16:41 h (CET)

La tecnología está influenciando todo tipo de negocios. Un claro ejemplo de ello es la existencia de soluciones de acceso automatizadas que ofrecen una mayor seguridad y control en las puertas peatonales de locales comerciales o tiendas.

Una de estas innovaciones la ofrece la empresa ASSA ABLOY con su sistema para puertas peatonales Flow Control, que controla de manera eficiente las entradas y salidas de los usuarios en un determinado establecimiento, avisando cuando se ha alcanzado la ocupación máxima.

Soluciones de acceso automatizadas de la mano de Flow Control Las nuevas normativas pueden llegar a penalizar a los locales comerciales o tiendas cuyo aforo sea superior a su densidad o espacio. Una solución inteligente para cumplir con la legislación local y evitar sanciones es apoyarse de soluciones automatizadas como el ASSA ABLOY Flow Control.

El sistema mide el número de personas que accede al local y la capacidad máxima de este controlando las entradas y salidas que se producen a través de las puertas y las bloquea en caso de alcanzar el aforo máximo permitido. De este modo, la puerta se abrirá solo para quienes salen y reanudará su funcionamiento normal una vez que se haya reducido el número de usuarios que están dentro del recinto.

Una característica destacada de este sistema es que es muy fácil y rápido de instalar. El sistema funciona como un semáforo con luces LED, claramente visibles, que indican si una persona puede acceder o no a un determinado lugar. El color verde señala cuando está permitido el acceso, mientras que el rojo indica que se ha alcanzado el aforo máximo y no es posible acceder. Además, sus sistemas computarizados cumplen con el Reglamento General de la Protección de Datos, por lo que esta tecnología respeta la confidencialidad de la información recolectada.

Liderando las puertas peatonales ASSA ABLOY Entrance Systems se ha consolidado como un líder global en soluciones de acceso. A lo largo de su trayectoria en el sector, se han dedicado al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de puertas peatonales automáticas, ofreciendo un servicio personalizado y dispuesto a atender cualquier requerimiento de sus clientes.

Por otro lado, garantizan la plena funcionalidad de los productos tecnológicos de seguridad y control que comercializan.

El surtido catálogo de productos con los que cuentan, más la experiencia acumulada en ingeniería y aplicaciones que tiene el equipo de profesionales de la compañía, hacen de ASSA ABLOY, el aliado de muchos comercios, negocios y empresas interesados en brindarle a sus clientes una experiencia más cómoda y segura.



