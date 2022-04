Creativos México ayuda a aumentar la visibilidad en redes sociales de forma real Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 12:57 h (CET)

Con el paso de los años, Instagram ha ganado popularidad entre los usuarios del mundo, convirtiéndose en una de las plataformas preferidas por los emprendedores. El enfoque principal de esta red social es ganar el mayor número de seguidores posible para tener un mayor alcance. Por ello, se han desarrollado tácticas y estrategias para aumentar los followers. Sin embargo, en muchas ocasiones, los seguidores adquiridos no tienen interacción con la cuenta, afectando el engagement del algoritmo.

En Creativos México cuentan con más de 15 años de experiencia dedicados al diseño web y a la gestión de redes sociales. Disponen de un método efectivo para los que necesitan saber cómo conseguir seguidores en Instagram, de forma natural y con crecimiento orgánico.

Factores que definen el impacto real de un usuario en Instagram El número de seguidores es un aspecto que tiene mucha importancia en la red social Instagram. Sin embargo, al analizar un perfil en esta plataforma, no es el único dato importante. Otras métricas, como el número de likes y comentarios también ayudan a conocer el impacto y el engagement real que tienen las publicaciones de un usuario. Al observar y analizar estas estadísticas, es posible determinar el nivel de fidelización y compromiso de los seguidores de una cuenta.

El problema de algunos métodos para conseguir seguidores se basa en que las cuentas no tienen una actividad convencional. Se trata de perfiles falsos usados con el fin exclusivo de aumentar el número de seguidores, los cuales no harán comentarios ni pondrán likes, tal ycomo lo hacen los usuarios normales. Por tanto, serán como seguidores fantasmas y, en consecuencia, pueden hacer que una cuenta aparezca en menor medida en el algoritmo de la red social. Además de ello, estos métodos presentan muchos riesgos e inconvenientes, debido a que ahora Instagram aplica penalizaciones a las cuentas de quienes los aplican.

¿Cómo conseguir seguidores reales de manera rápida y segura? En Creativos México aplican dos métodos efectivos para aumentar el número seguidores. A través de su plataforma automática consiguen seguidores reales (activos y no activos) y de buena calidad. A su vez, ofrecen otro método más efectivo y con mejores resultados para que los followers crezcan de forma natural. Se trata de campañas de difusión o promociones para la cuenta de Instagram del tipo giveaway.

El equipo de Creativos México trabaja con distintas cuentas con miles de seguidores. La estrategia de giveaway consiste en lanzar un concurso o sorteo donde como requisito para ganar se debe seguir a una lista de cuentas. Con esta técnica, se consiguen cientos o miles de seguidores en poco tiempo, de forma real.

Con las estrategias empleadas por Creativos México se evita adquirir bots, los cuales afectan el engagement del usuario. En su página web es posible conseguir mayor información de sus métodos y las tarifas aplicadas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.