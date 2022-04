Un tercio de las empresas corren riesgo por el aumento de la inflación y por la mala gestión de los precios Las tasas de inflación actuales requieren despertar ciertas habilidades en las organizaciones Redacción

martes, 5 de abril de 2022, 13:44 h (CET) Con la inflación en niveles no vistos en décadas en muchos mercados, las empresas se enfrentan a una erosión significativa de los márgenes. El Estudio reciente sobre la Inflación de los Precios* realizado por la consultora global Simon-Kucher & Partners revela que un tercio de las empresas (32%) espera que los costes aumenten más del 6 % en el próximo año, como resultado del fuerte aumento en los costes laborales y de producción. Al mismo tiempo, el Estudio Global realizado a más de 3.000 empresas en 20 países muestra que una de cada tres empresas (30%) no ha aumentado ni planea incrementar sus precios como respuesta al aumento de los costes y las tasas de inflación.

Las presiones sobre los precios continúan aumentando

La mayoría de las empresas encuestadas (58%) reconoce la importancia de los aumentos de precios para contrarrestar el aumento de los costes. Sin embargo, las empresas dudan sobre los mejores enfoques, y la pérdida excesiva de volumen debido a los aumentos de precios es una preocupación clave para siete de cada diez encuestados. Estas presiones en los precios tendrán implicaciones no solo para las empresas sino para todos, incluidos los consumidores finales y los mercados bursátiles.

Ignacio Gómez, ManagingPartnerdeSimon-Kucher en Iberia, comenta: “En el contexto actual que estamos viviendo vemos que las empresas dudan sobre cómo y cuándo realizar subidas de precios. En el mejor de los casos las empresassaben cómo gestionar ciclos de demanda en entornos de inflación típicamente baja, este nuevo entorno inflacionario supone un nuevo reto para muchas. La falta de de una gestión eficaz de precios supone una amenaza real para las compañías y sus accionistas. La realidad es que, si no se actúa, un aumento de costes superior a la actualización de precios erosionará los márgenes y se pondrá en riesgo la viabilidad de la compañía".

Los eventuales aumentos de precios tendrán un impacto generalizado

El estudio revela que aproximadamente la mitad de las empresas (52%) tienen planeado un aumento de precios o un aumento adicional de precios. Sin embargo, no está claro si serán efectivos en términos de combatir el aumento de los costes. Cuando se les preguntó cuántos de los aumentos de costes esperados se sienten capaces de transmitir en forma de aumentos de precios, los encuestados estiman en promedio solo el 30%. Con un aumento de costes del seis por ciento, esto representa un 4,2% adicional de los costes impactando negativamente sobre el beneficio de las empresas.

“La inflación de bienes industriales está siendo todavía superior a la inflación que estamos viendo en el consumo. Esto implica que todavía muchas empresas tienen que repercutir sus costes en los precios y cuando lo hagan, los consumidores sentirán un impacto inflacionario adicional importante”, agrega Ignacio Gómez.

Las tasas de inflación actuales requieren despertar ciertas habilidades en las organizaciones

Donde las empresas están aumentandolos precios, uno de cada cuatro (26%) los está llevando a cabo de manera uniforme en su base de clientes, sin diferenciación por disposición a pagar o rentabilidad.Esta falta de priorización representa otra oportunidad perdida para que las empresas maximicen el resultado en la ejecución de sus programas de aumento de precios.

“Los aumentos de precios son un tema muy delicado, especialmente para las empresas con relaciones históricas con sus clientes. Muchos de los equipos directivos actuales no habrán vivido anteriormente una inflación a estos niveles, lo que significa que las empresas necesitan recuperar rápidamente la experiencia en la gestión precios y el poder de negociación que ha permanecido inactivo en los últimos años", aseguraIgnacio Gómez. Y añade: ”Entonces, en este momento, una estrategia de precios y comunicación bien pensada es fundamentalmente importante para que las empresas sobrevivan a la competencia”.

En España un número aún mayor de empresas (44%) esperan una subida de costes superior al 6%. Sin embargo, en comparación con la media mundial un número inferior de empresas dicen que apostarán por medidas de gestión de precios y a cambio apostarán más fuerte por medidas de ventas y marketing con el fin de impulsar el volumen. "Esto puede dar lugar a una posible guerra de precios si el contexto inflacionistagenera una contracción de la demanda. Este es un escenario para el que las empresas deberían irse preparando", según asegura Ignacio Gómez. Y, por último, solo la mitad de las compañías aceptarán pérdidas del volumen como consecuencia de las subidas de precios.

