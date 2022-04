Tanaka Cosmetics inicia la cruzada por un maquillaje infantil verdaderamente seguro El equipo de Tanaka comprende la importancia de que exista un producto seguro y de que los padres se informen Redacción

martes, 5 de abril de 2022, 13:01 h (CET) La industria de la cosmética está en deuda con los niños, y probablemente muy pocos lo sepan. Miles de niños han sufrido graves lesiones en su piel por usar maquillajes infantiles que contenían metales pesados, y otros miles verán las consecuencias en su adolescencia. Tanaka Cosmetics ha dado un gran paso, trabajando durante más de un año para lograr una paleta de maquillaje infantil 100% ingredientes naturales. El objetivo es visibilizar la necesidad de un juego más seguro para los más pequeños, y que los primeros pasos de las adolescentes sean con un producto de calidad.

Jugar a maquillarse puede ser una diversión segura

Lo primero que surge al hablar de este tema es el horror que supone que una niña quiera jugar a maquillarse, deteniéndose obligadamente en el hecho de que se las sexualiza. Colocamos delante del tema un preconcepto que tenemos como adultos, y ya no discutimos nada más al respecto. Las niñas solo quieren representar un rol, como cuando juegan a ser perro o bombero. El énfasis debe estar en que este juego, como cualquier otro, debe tener reglas y límites claros.

El rechazo del inconsciente colectivo nos deja vulnerables

El ser humano necesita ser aceptado. Por eso dejaremos de discutir o comentar aquello que la sociedad desestima.

Miles de niñas usan estuches de maquillaje, y la mayoría de los padres desconocen qué contienen realmente. Les damos snacks ecológicos, y compramos ropa de algodón orgánico, pero la lista de ingredientes de lo que se frotan en la cara con las amigas la miran muy pocos. Miramos los precios, miramos que traigan muchas cositas; y si viene con la princesa de turno, eso es todo: “Me lo llevo”. Ni qué hablar de la sostenibilidad.

Al demonizar este juego hacemos que se hable menos del tema, que se compartan menos experiencias, y la información termina siendo limitada a la hora de estar en una juguetería frente a 5 estantes de maquillajes de juguete. Basta con ver toda la oferta que hay de estuches de maquillaje, y cómo aumentan los números de ventas cada año, para confirmar que esto está sucediendo nos guste o no. De hecho, lo estamos haciendo suceder. Por eso es importante poner sobre la mesa este debate, darle visibilidad, y que todos salgamos de éste mucho más educados al respecto. Será importante para la niña a la que se le permite jugar a maquillarse a los 6 años, como la niña de 15 años que inicia su experiencia con el maquillaje y también va directo a mirar precio-cantidad.

Tanaka Cosmetics quiere sentar un nuevo precedente del cual partir a la hora de crear maquillaje infantil

La compañía ha lanzado su producto estrella en 2021 y los gritos de alegría de las niñas al recibir el estuche son un resumen de sus resultados. El equipo ha cuidado cada detalle al máximo, para cumplir con su promesa de que exista maquillaje infantil de calidad a la altura de la ilusión de las niñas. Y la marca se dirige a ellas porque es el consumidor más común para este tipo de juguetes, pero ha sido muy bien recibida también entre los niños, quienes tampoco dudaron en utilizar el producto a merced de su imaginación.

El estuche es demasiado cuqui para este mundo. Contiene 6 sombras y 2 coloretes, logrados con pigmentos de comercio justo, es vegano, libre de crueldad animal, gluten, sulfatos, parabenos y siliconas. La brocha es profesional y está hecha a medida; de madera de abedul, que es una de las consideradas sostenibles. La compañía ha evitado recurrir al plástico y el envase es de cartón, lo cual la convierte en una de las paletas de maquillaje infantil más sostenible que existe.

La implicación para dar visibilidad a este tema es total. El equipo de Tanaka comprende la importancia de que exista un producto seguro y de que los padres se informen. También se compromete con las niñas mayores que comienzan a maquillarse, recordándoles que son únicas y que el mundo necesita de su magia. Los números son muy desalentadores respecto a la imagen corporal negativa que se construyen las adolescentes con toda la exposición que atraviesan en estos tiempos. El deber de la marca también es con ellas y su #TanakaClub será quien las reúna y potencie.

