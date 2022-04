Cómo apostar en la Concachampions y tipos de apuestas Es una competición bienal y se lleva a cabo a nivel internacional, con equipos de América del Norte, América Central y la región del Caribe Redacción

martes, 5 de abril de 2022, 12:31 h (CET) El fútbol es uno de los deportes más emocionantes y apostar en la Liga de Campeones de CONCACAF, en particular, es tan emocionante como la competencia que existe en este campeonato. Hay varias opciones de apuestas en la Liga de Campeones de CONCACAF, y cada una tiene sus propias variables. Es importante entender cómo funcionan estas variables para decidir cómo hacer tus apuestas.

Al igual que en la Premier League inglesa, la Serie A italiana y la Liga española, hay varios tipos diferentes de apuestas, desde apuestas online, apuestas de utilería, apuestas de futuros y apuestas combinadas. La mecánica también es la misma en la Liga de Campeones de Europa, la Ligue 1 francesa, la Liga MX mexicana y la Bundesliga alemana.

Esta guía te ayudará, como principiante, a utilizar los resultados Concachampions a tu favor, cómo apostar en esas opciones de apuestas, cómo leer las probabilidades de fútbol y qué tipo de apuesta puede ser la opción más segura.

¿Qué es la Concachampions?

La Concachampions es una competición bienal y se lleva a cabo a nivel internacional, con equipos de América del Norte, América Central y la región del Caribe. Un total de 16 naciones de la confederación CONCACAF juegan en la final de la Copa Oro.

Seis de ellos se clasifican automáticamente en función de su desempeño en la fase de clasificación y en la última fase final de la Copa Mundial de la FIFA. Los otros 10 países se clasifican a través de la Liga de Naciones de CONCACAF. Los cuatro mejores equipos de la confederación CONCACAF en función de su clasificación mundial de la FIFA pasan al grupo final.

Cuando finaliza la clasificación, se sortean cuatro grupos de cuatro. Cada país juega contra los demás una vez en su grupo final de la Copa Oro de CONCACAF. Los dos mejores equipos de cada grupo final avanzan a la fase eliminatoria. Luego se convierte en un torneo de eliminación simple con cuartos de final, semifinales y una final. Por último, los ganadores de la final se coronan campeones de la Copa Oro.

¿Qué tipos de apuestas puede hacer en la Concachampions?

Apostar en cualquier partido de fútbol en su nivel más básico se reduce a quién ganará el juego. Eso sí, recuerda que los empates también son posibles. Esta es la apuesta más sencilla que puedes realizar en cualquier casa de apuestas online, aunque existen otros tipos que también debes tener en cuenta.

Apuestas de hándicap y spread

La confederación CONCACAF incluye algunas naciones insulares muy pequeñas y países grandes como Estados Unidos y México. Los grupos de talentos son muy diferentes en tamaño, por lo que tienes favoritos de apuestas al rojo vivo contra grandes equipos. En tal situación, el precio de los favoritos suele ser muy bajo. Los mercados de hándicap o diferenciales te ayudan, como apostador, a encontrar valor.

Los usuarios de apuestas deportivas que utilizan estadísticas y formularios establecen márgenes y paréntesis, perjudicando a los favoritos con déficits imaginarios. Los equipos con menos suerte también pueden tener una ventaja teórica a la que aferrarse. Se dice que todas las apuestas ganadoras que caen dentro del soporte o margen han cubierto el diferencial/hándicap.

Resultado final

También puedes apostar por algo tan simple como cuál será el resultado final exacto entre dos equipos en un partido.

Medio tiempo/tiempo completo

A veces, los resultados pueden cambiar por completo en la segunda mitad de un partido de fútbol. Las apuestas de medio tiempo/tiempo completo te permiten elegir el equipo ganador o un empate en la mitad del partido, pero luego las cosas pueden cambiar antes del pitido final.

Resultado del partido y ambos equipos marcan

También es posible combinar el resultado del partido con si ambos equipos involucrados marcarán o no un gol. Hay seis posibles resultados en este tipo de apuestas.

Ganador absoluto

Los principales torneos internacionales de fútbol como la Copa Oro de CONCACAF también tienen mercados de futuros. El más popular de estos es ¿quién lo ganará y levantará el trofeo?

Clasificación

Apostar a que un equipo se clasificará podría significar llegar a la final del torneo o pasar de la fase de grupos. También puede ser una apuesta sobre si un país pasa o no para la siguiente ronda de la fase eliminatoria. Esta última es una apuesta que permanecerá activa más allá de los 90 minutos reglamentarios, ya que es posible que se necesite tiempo extra y penaltis para decidir un juego.

Fase de eliminación

