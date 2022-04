Cómo Bitcoin afecta al e-commerce

El Bitcoin ha afectado a diferentes sectores económicos a nivel mundial. Esta moneda digital facilita las transacciones en línea a través de BitlQ sin intermediarios como los bancos. La red Bitcoin procesa las transacciones desde el monedero digital del usuario. Los entusiastas de Bitcoin o mineros verifican las transacciones antes de que la cadena de bloques las registre públicamente. Y este método de pago tiene unas comisiones relativamente más bajas en comparación con las monedas tradicionales.



Hoy en día, las personas compran Bitcoin y lo transfieren a sus billeteras de criptomonedas. Una vez que una persona tiene bitcoins en una billetera digital, puede gastarlos pagando servicios o bienes. Lo ideal es que una persona pueda transferir bitcoins a la billetera digital de otro usuario casi al instante.

La mayoría de los gobiernos y bancos centrales no regulan el Bitcoin, lo que significa que los usuarios no pueden asegurar sus billeteras. Además, el registro público solo almacena el ID de la billetera, no el nombre real del usuario. Y este anonimato hace que Bitcoin sea un método de pago para diferentes actividades.

A pesar de su falta o mínima regulación, Bitcoin es una tecnología dinámica y emocionante que está cambiando la forma en que la gente realiza el comercio electrónico. Hasta ahora, esta moneda virtual ha alterado la forma en que algunas personas hacen negocios en línea. Esto se debe a que algunas personas la ven como una solución innovadora y viable. He aquí las formas en que esta moneda virtual ha cambiado el e-commerce.

Satisfacción instantánea

La mayoría de las personas en el acelerado mundo actual quieren que los negocios y las empresas les sirvan inmediatamente. Y esto hace que Bitcoin encaje perfectamente en este tipo de mundo. Al pagar con Bitcoin, no hay que esperar horas o días. En su lugar, usted completa la transacción casi al instante.

Bitcoin proporciona la tranquilidad que mucha gente desea, porque confirma que un servicio o producto se ha ejecutado al instante y no espera la aprobación del cliente. Y la red Bitcoin está trabajando en esto para asegurar que las transacciones sean instantáneas. Dado que un comerciante no tiene que esperar días para la autorización del pago, puede enviar al instante los productos solicitados.

Simplifica los negocios en el extranjero

Cuando se vive en un país desarrollado, localizar un servicio de procesamiento de pagos o un banco no es un problema grave. Sin embargo, los habitantes de algunos países en desarrollo tienen dificultades para acceder a los servicios e instituciones financieras. Por suerte, Bitcoin puede resolver este problema.

Hoy en día, nadie teme hacer negocios con una institución financiera en un país determinado o incluso aceptar la moneda local tradicional. Como pago entre pares, Bitcoin llega al destino previsto de forma eficiente y segura. Y esto aumenta los negocios entre los países desarrollados y los desarrollados. También permite a los comerciantes de todo el mundo participar en el comercio electrónico.

Además, los propietarios de los comercios electrónicos no tienen que incurrir en elevadas tasas extranjeras ni en gastos de conversión de dinero. Bitcoin mantiene su valor en todo el mundo en cualquier momento. Y esto hace que hacer negocios en línea con empresas o negocios en el extranjero sea más rentable y más sencillo.

Evita comisiones

Bitcoin elimina los inconvenientes de las comisiones y los gastos entre comerciantes de todo el mundo. Sin embargo, esta moneda virtual permite a los comerciantes evitar las elevadas tasas a las que la mayoría de los comerciantes se han acostumbrado a lo largo de los años.

Por ejemplo, los bancos emisores cobran a los comerciantes tasas de intercambio, y el banco adquirente cobra tasas de descuento. Además, los métodos de pago tradicionales conllevan el riesgo de devolución, que se produce cuando un cliente impugna la transacción.

Bitcoin es un método de pago directo entre una parte y otra. Por lo tanto, se evitan estas comisiones y el riesgo de devolución, ya que las transacciones con Bitcoin son irreversibles.

Palabras finales

Bitcoin representa una innovación en los sistemas financieros. Aunque tiene muchas ventajas, algunos comerciantes no lo aceptan cuando hacen negocios en línea. Esto se debe a que no lo ven como un método de pago factible para sus tiendas de e-commerce, debido a su volatilidad. Para evitar la pérdida de valor cuando el valor de Bitcoin fluctúa, un comerciante online debe descargar sus tokens regularmente. Y esto hace que Bitcoin sea poco práctico para ellos en este momento. No obstante, Bitcoin acabará estabilizándose a medida que aumente su adopción.