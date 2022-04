El stand portátil, un gran aliado en ferias, eventos y congresos Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 15:20 h (CET)

Para no ser olvidados, en el mundo del marketing actual, los productos y las marcas necesitan ser omnipresentes y tener un alto nivel de exposición.

Con la saturación de información, comportamientos como nivel de memorización o lealtad de marca han cobrado una importancia fundamental para la supervivencia de una empresa.

Esto implica utilizar todos los canales posibles para estar presentes. Varios de esos canales son las ferias, congresos, corners o cualquier evento de exterior. Son vías para contactar directamente a los clientes y recordarles que la marca existe y que tiene novedades. Mientras más eventos, mayor exposición ante los clientes.

¿Cuáles son las ventajas del stand portátil de Olika Stands? Para estar en la mayor cantidad de eventos ya no se requiere de un presupuesto gigantesco, sobre todo para la adecuación del espacio de exposición. La nueva propuesta es el stand portátil, que se puede utilizar una y otra vez y se adapta a cualquier tipo de espacio o temática.

La empresa pionera y más reconocida que se encarga de ofrecer este tipo de soluciones en España es Olika Stands. Es una compañía dedicada exclusivamente a la creación de soluciones para que las marcas puedan mostrar sus novedades en cualquier tipo de actividad pública. Los stands portátiles de esta firma permiten un ahorro de entre el 60 % y el 90 % de la inversión en cada feria.

Los stands de Olika Stands han generado excelentes comentarios entre sus clientes, algunos de los cuales comparte en su propia página web. Siempre se pueden volver a utilizar y mantienen su acabado premium. Se pueden adaptar a cualquier espacio y lo pueden montar los mismos expositores, ahorrando dinero en personal extra. Los fabricantes confían tanto en la calidad de estos productos, que ofrecen una garantía de 5 años.

Nuevas soluciones de branding para las marcas La gente de Olika Stands asegura que sus stands portátiles son una excelente solución de branding para las marcas que necesitan mantenerse vigentes en el mercado. Afirman que son estructuras que conforman una puesta en escena impactante y que, gracias a sus diseños llamativos, destacan en espacios compartidos con otros expositores.

Los stands portátiles de Olika han resultado ideales para muestras itinerantes, muy comunes dentro de las estrategias de marketing directo que hacen muchas marcas. También han aportado grandes resultados en la ejecución de campañas institucionales de organizaciones públicas o privadas en la que se requieren atender a las personas.

Conscientes de la necesidad de soluciones rápidas y económicas, Olika Stands ha generado soluciones que entrega a sus clientes en forma de kits portátiles. Además de vistosos, son funcionales, ya que permiten almacenar dentro de sí mismos todos los elementos de la muestra. Los kits portátiles para stands tampoco requieren de vehículos grandes para su transporte, puesto que debidamente embalados caben en el maletero de un vehículo.



