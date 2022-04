¿Abrir una tienda de deporte con las mejores marcas? Tiendas de Deporte Goalkers Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 17:01 h (CET) El Grupo Anzamar, licenciatario oficial de Umbro para España y Portugal, creó en el año 2000 la central de compras Point Sport, sumando grandes éxitos y dando una rentabilidad óptima a todas las tiendas asociadas Desde el año 2020 el grupo Point Sport cambió de imagen y nombre comercial, pasando a llamarse Goalkers tiendas de deporte.

Consigue dar un notable salto en imagen con un nombre joven y dinámico, aumentando considerablemente las ventas en los comercios que han adquirido esta nueva denominación.

¿Abrir una tienda con las mejores marcas?, ¿tener asesoramiento de un grupo profesional y comprometido con todos sus asociados?, ¿aumentar las probabilidades de éxito de negocio?

Grupo Anzamar muestra todo lo que puede ofrecer, y las grandes posibilidades que se presentarán para ser una tienda de deportes de referencia en zonas de influencia:

Por un lado, existe la posibilidad de que, si ya se cuenta con una tienda de deportes y se necesita adquirir material deportivo de las principales marcas del sector, este es el lugar correcto, pues desde Grupo Anzamar es posible vender al por mayor, al proporcionar éste a los establecimientos los productos que necesiten y demanden los clientes.

¿Quién puede ser cliente? Como se ha mencionado, cualquier tienda de deportes puede ser cliente, ya que Grupo Anzamar vende en todo el territorio Iberia. Ya sea tienda independiente, asociada a algún grupo de compras, cooperativa o cadena deportiva, es posible adquirir sus productos con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Por otro lado, es posible montar una tienda desde cero, bajo la marca y nombre de Goalkers, partiendo de una imagen sólida y estudiada, que hará aumentar las ventas en el establecimiento.

Asimismo, si lo que se desea es adquirir productos de Adidas y Reebok en específico a través de distribuidor oficial, este es el lugar correcto. Desde el año 2019, Grupo Adidas confió en Grupo Anzamar para atender y dar servicio a los clientes que no tienen contacto directo con ellos. Sólo con Grupo Anzamar se podrá adquirir estos productos y ser cliente de Adidas y Reebok con las colecciones oficiales.

Grupo Azamar es distribuidor oficial de Adidas y Reebok en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Islas Canarias (NO para Reebok).

