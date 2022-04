Eactivos.com saca a subasta un hotel en Málaga valorado en más de 14 millones de euros Emprendedores de Hoy

Ubicado entre Marbella y Estepona, se encuentra dentro del Complejo Hotelero Paraíso Beach. Las ofertas se podrán registrar hasta el próximo 21 de abril.

El 21 de marzo de 2022 salió a subasta el Hotel “AGH Estepona Hotel & Spa”, ubicado dentro del complejo hotelero Paraíso Beach y valorado en 14.445.810 euros. Se halla en la autovía del Mediterráneo de Málaga, entre Estepona y Marbella. Dadas sus características, este hotel destaca como uno de los de mayor valor hoy en día, publicados en la web de liquidaciones concursales eactivos.com, y se convierte en uno de los que más posibilidades de explotación presenta, tanto por su localización como por su entorno. Las personas interesadas en pujar por este activo podrán hacerlo hasta el próximo 21 de abril, registrando una oferta mayor que la de la última puja.

El Hotel “AGH Estepona Hotel & Spa” se encuentra a unos diez minutos en coche del campo La Resina Golf & Country Club y de dos clubes de tenis y pádel abiertos al público. Está bastante bien conservado, tal y como se puede ver en las imágenes que se muestran en la plataforma de Eactivos.com.

En cuanto al lote que contiene el hotel, este está compuesto por todo el edificio (con 90 habitaciones, recepción, salas de reuniones, hall de entrada, comedores, cocina en sótano y acceso a la piscina central). También incluye la licencia de primera ocupación con fecha del 29 de abril de 2004, otorgada por el Ayuntamiento de la Villa de Estepona, y la licencia de actividad, otorgada por la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía con fecha de 5 de noviembre de 2001.

Por otro lado, las habitaciones de este hotel disponen de aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, teléfono con línea directa, televisión satélite y secador de pelo. Además, las meeting rooms tienen capacidad para celebrar cualquier tipo de evento como conferencias, reuniones, eventos corporativos así como cenas de gala, comuniones o bodas.

¿Cómo pujar por este activo? Cabe destacar que cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos, a través del botón ubicado en la esquina superior derecha. Simplemente, se han de introducir algunos datos personales del usuario, como su nombre, apellidos, género, etc. Es importante comprobar que el número de teléfono que se registra es válido, puesto que se recibirá un SMS de confirmación del perfil, el cual deberá introducirse para la validación.

Una vez hecho esto, se podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. En el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, es necesario crear otro perfil de representado, con los datos que correspondan. En esta subasta, se requiere presentar un depósito del 1 % del precio de valoración que, de no quedar mejor postor en la operación, será automáticamente devuelto en un plazo de 72 horas.

Eactivos.com: la web confiable con una larga trayectoria en el sector La plataforma de subastas online Eactivos.com se creó en 2009 de la mano de Activos Concursales SL, una entidad especializada en liquidaciones concursales. Mediante este software, Eactivos.com ha gestionado más de 15.000 operaciones de compraventa de activos procedentes de concurso de acreedores y se ha convertido en la única plataforma a nivel nacional que centraliza toda la gestión necesaria de la administración concursal y juzgados mercantiles.

Asimismo, sus datos, certificados a través de la oficina de justificación de la difusión OJD, demuestran que no paran de crecer: solo durante 2021, Eactivos.com recibió más de 3 millones de visitas por parte de más de 240.000 usuarios. Esta entidad especializada cuenta con delegaciones operativas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias, donde poder atender y acompañar de forma eficiente a usuarios finales y a administradores concursales.



