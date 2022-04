Bimago explica cómo reconocer un buen arte abstracto Emprendedores de Hoy

Desde su surgimiento, la pintura abstracta ha conseguido mucha popularidad en el mundo del arte.

Sus contrastes de colores, sus diseños geométricos y su interpretación de carácter contemplativo son algunas de las características que describen este tipo de obra que goza de una originalidad tan grande, que resulta ideal para ambientar las paredes de cualquier lugar, sea en casa o en la oficina.

En el momento de decorar espacios interiores siguiendo la corriente del abstraccionismo, la empresa de arte Bimago, se convierte en una opción para los aficionados del arte, pues ofrece un amplio catálogo de cuadros abstractos pintados a mano y con impresiones en lienzo, inspirados tanto en composiciones estilísticas tenues, como en obras atrevidas y coloridas.

Las características del arte abstracto El abstraccionismo es una expresión artística cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX. Sin embargo, hoy en día, su popularidad sigue intacta, conquistando cada día más espacios en la pintura moderna. En las galerías y tiendas de arte, existen cientos de obras que dicen ser abstractas, pero muchas veces no lo son. Bimago, destaca algunas características para reconocer un buen arte abstracto.

Los expertos aseguran que, principalmente, esta corriente se distingue de otro tipo de arte porque su lenguaje es autosuficiente y renuncia por completo al figurativismo, al prescindir de objetos reconocibles. El protagonismo lo tienen los elementos plásticos como la geometría o el color. Por otro lado, una buena composición abstracta está libre de interpretaciones, no sigue ningún tipo de religión, cultura o tendencia, el espectador puede dejar volar su imaginación para comprender el significado de la pieza.

Tienda online con variedad de cuadros abstractos decorativos Inspirados en el arte moderno y combinando manchas de colores, formas geométricas y minimalistas, Bimago dispone de una colección de más de 2.700 cuadros abstractos de distintos diseños. Dentro de la tienda online, se dejan ver desde composiciones tenues y melancólicas, hasta pinturas enérgicas y llenas de color, ofreciendo diversas opciones para los apasionados del abstraccionismo.

Los cuadros son pintados a mano, tanto por artistas principiantes como de amplia trayectoria en el sector. También, ofrecen pinturas impresas sobre lienzo elaboradas con tecnología de alta calidad y resistente a las condiciones atmosféricas, que pueden colocarse en cualquier espacio interior como el salón, el baño, o la cocina, sin deteriorarse. El equipo de diseñadores de la empresa personaliza cada obra a la medida de sus clientes y ofrecen un servicio integral que se encarga de colocar el marco y los ganchos de los cuadros antes de enviarlos.

Bimago, en su propósito por promover el arte a nivel global, hace envíos a más de 50 países del mundo. Recientemente, establecieron un nuevo récord, enviando pedidos a Australia, consolidándose así como una empresa de arte líder en el mercado internacional.



