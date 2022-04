Desarrollar una estrategia digital con los beneficios que aporta apidochub.com Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 14:48 h (CET)

Actualmente, muchas compañías emplean las aplicaciones para integrarse con otras empresas. No obstante, durante este proceso, se enfrentan a la problemática de no contar con un sistema de gestión que facilite las comunicaciones y la monitorización adecuada con otras API’s.

En este contexto, la empresa Plugcore ha desarrollado un software como servicio (SaaS) llamado apidochub.com, que permite a las compañías gestionar las comunicaciones entre aplicaciones de manera sencilla, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del software de sus aplicaciones.

¿Cuáles son los beneficios del software de gestión de API’s de apidochub.com? Diariamente, en el mundo se producen trillones de comunicaciones entre API’s que resultan imposibles de gestionar de forma manual por las empresas. Como una solución al problema, Plugcore ha creado apidochub.com, un innovador centralizador de API’s que ayuda a sus clientes a gestionar sus integraciones en todo el ciclo de vida.

Para esto, la plataforma dispone de una interfaz sencilla y fácil de usar desde donde se puede importar documentos Swagger v2 u OAS v3 de varias aplicaciones en un solo punto. También es posible diseñar API’s de forma simple e intuitiva y tener un mejor control de estas gracias a los filtros personalizados, que permiten dividirlas en diferentes secciones.

Otra ventaja es que facilita la centralización de las API’s en una misma plataforma, evitando tener que gestionarlas por separado. Por otro lado, el usuario podrá estar informado en todo momento de los datos que se recopilan y se envían y, además, podrá filtrar la información que considere relevante de una manera más rápida.

La compañía asegura que todos estos beneficios ayudan a las empresas a agilizar sus procesos tecnológicos, aumentar sus ganancias y reducir sus costes. De este modo, la herramienta resulta favorable para garantizar mayor rentabilidad para las compañías.

Servicios adaptados a la necesidad del cliente La compañía dispone de planes personalizados adaptados a la necesidad del cliente. Ofrece un primer plan gratuito que cuenta con funcionalidades básicas y 100 mb de espacio. Para quienes desean escalar y tener mayor capacidad en el servidor, disponen del plan “On Board”, que incluye el acceso completo al servicio y tiene un coste de 29,95 € al mes.

A través de su página web, los usuarios pueden registrarse y adquirir cualquiera de sus paquetes. Por otro lado, también ofrecen la atención personalizada de un equipo de especialistas que resuelven cualquier duda relacionada con el software.

Manteniendo los principios de innovación y mejora constante, Plugcore continúa desarrollando nuevas herramientas que facilitan la gestión de los software que sustentan a las aplicaciones. De esta manera, apuestan por ayudar a las empresas a alcanzar su rentabilidad a través de sistemas tecnológicos eficientes y competitivos del mercado.



