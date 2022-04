La oficina central de Fincas Cano & Pujol Prime Real Estate llega a las 500 reseñas siendo una de las inmobiliarias mejor valoradas de la zona Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 14:33 h (CET)

Cano & Pujol Prime Real Estate ha acumulado en Google 500 reseñas con una opinión de 4,8 sobre 5. Esto le permite ser considerada una de las inmobiliarias mejor valoradas en la zona de Sant Cugat del Vallès y empezar con muy buen pie este año 2022.

La directiva de la compañía asegura que las reseñas positivas son el resultado de lo que han denominado “un trabajo bien hecho”. Esta noticia se suma a otros reconocimientos que han recibido por parte del sector inmobiliario en 2021, un año en el que la inmobiliaria logró incrementar la facturación pese a la pandemia.

¿Cuáles son las características que la diferencian? Esta compañía inmobiliaria explica que una de sus ventajas competitivas más fuertes es una amplia cartera de clientes. Esto le permite tener la posibilidad de vender los inmuebles incluso antes de tener que publicitarlos. Con ello, se consiguen no solo mejores precios, sino negociaciones más expeditas. Se han convertido en un closer de ventas efectivo para negociar las propiedades al mejor precio.

También se utilizan agresivas técnicas de mercado como las open house para concentrar a los potenciales compradores en franjas horarias cómodas para los propietarios. Todos los procesos de venta cuentan con un seguimiento cuyas novedades son informadas de manera oportuna a los dueños para que estén debidamente informados.

Otra herramienta importante de mercadeo para Cano & Pujol Prime Real Estate es el homestaging. Con esta metodología presentan las propiedades de manera despersonalizada para ampliar la base de posibles clientes. Para ello, apoyan su trabajo en talentosos interioristas y decoradores que saben como incrementar el atractivo de un inmueble.

Estrategias de marketing digital y visitas virtuales al estilo home tour Además, desde la inmobiliaria también están aplicando novedosas estrategias en marketing digital como las visitas virtuales al estilo home tour. Allí un agente de la empresa se coloca delante de la cámara para explicar los detalles que se les pueden escapar a compradores no expertos. Otra estrategia es que a cada propiedad se le crea una página web para que los interesados pueden acceder a toda la información que les interese.

Una de sus técnicas más innovadoras es el uso del big data y la inteligencia artificial para valorar objetivamente cada casa. Esta información sirve también para predecir la evolución de la propiedad en el mercado y tomar las decisiones adecuadas para negociarla mejor.

Un aspecto que destacan los representantes de Cano & Pujol Prime Real Estate es que trabajan de la mano de los propietarios y entienden el negocio inmobiliario como una tarea de dos para conseguir mejores resultados. Ese acompañamiento se extiende también para los compradores, a quienes se les asiste en temas financieros para lograr hipotecas óptimas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.