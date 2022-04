Los contratos temporales tras la reforma laboral, por el despacho José Carlos Mora Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 10:18 h (CET)

Después de que el Congreso de Diputados diera luz verde al Real Decreto de la nueva Ley de Reforma Laboral, aprobada en diciembre del año 2021, algunos empresarios y directivos se preguntan cómo incidirá este decreto en los contratos temporales y qué repercusiones tendrá en el mercado laboral.

Al respecto, el despacho José Carlos Mora tiene un amplio conocimiento sobre el marco legal de los contratos temporales tras la reforma laboral y ofrece asesoría personalizada tanto para empresas como para autónomos, dándoles solución a cualquier aspecto relacionado con las normativas laborales vigentes.

Los contratos temporales que se pueden hacer después de la reforma laboral La nueva reforma laboral, que entrará en vigencia a partir del próximo 31 de marzo del 2022, tiene como finalidad reducir la temporalidad de los contratos por obra y servicio y recuperar la ultraactividad indefinida de los convenios. Dicho de otra manera, el decreto busca transformar el mercado de trabajo, ofreciendo garantías en la estabilidad de los empleos.

Con respecto a los contratos temporales, se establecen dos tipos en el reglamento vigente. Primero, el contrato temporal por circunstancias de la producción, que se distinguen entre previsibles, con 6 meses de duración, y el de tipo imprevisible, que se fija para un período máximo de 90 días no continuados en el año natural.

Por otro lado, está el contrato temporal por sustitución. Este se podrá usar para el reemplazo de un trabajador, cuando este requiera salir por una situación especial (maternidades, paternidades, excedencias) pero, con la garantía de que no perderá su puesto de trabajo. En este supuesto, el contrato no podrá durar más de 3 meses y debe iniciarse hasta 15 días después de que se produzca la ausencia de la persona.

En cuanto a los contratos fijos discontinuos, la normativa establece que las compañías que subcontraten profesionales de manera estacional deberán recolocar a estos en otros proyectos o garantizarles un período de formación después de que finalice el contrato.

Especialistas en derecho laboral en Valencia La firma José Carlos Mora se ha consolidado como un bufete de abogados de referencia en la ciudad de Valencia. Cuenta con una trayectoria de 30 años en el sector, brindándoles a sus clientes compromiso y tranquilidad en la resolución de sus problemas legales. Su equipo multidisciplinar de profesionales en derecho laboral, mercantil, familiar y tributario, anticipa problemas y resuelve cualquier tipo de conflicto legal para que los clientes no tengan que preocuparse de nada.

Asimismo, la firma liderada por el abogado José Carlos Mora y la responsable del departamento laboral, María Ángeles Mora, se mantiene constantemente actualizada con los nuevos reglamentos en el ámbito del derecho laboral, lo que les permite proporcionar un asesoramiento personalizado y eficaz a las empresas para que cumplan con las normativas vigentes y minimicen el riesgo de sanciones.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.