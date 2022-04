Reclamaciones con Wings to Claim, uno de los primeros reclamadores para viajeros asiáticos Emprendedores de Hoy

Wings to Claim, un despacho de abogados especialista en reclamaciones a compañías aéreas con una extensa trayectoria en territorio europeo, ha decidido expandir su negocio hacia Asia para convertirse así en uno de los primeros reclamadores de vuelos para viajeros asiáticos.

En los últimos años, un gran número de aerolíneas europeas han ampliado sus rutas hacia países como China. El mercado de transporte aéreo de pasajeros es un ámbito en constante crecimiento dentro de Europa y es lo que impulsa a Wings to Claim a ser, una vez más, un ejemplo disruptivo dentro del sector.

La importancia del mercado asiático para el transporte aéreo El crecimiento de las rutas aéreas hacia países asiáticos ha propiciado una gran afluencia de visitantes de estos países hacia Europa. Además, España se convierte en el destino favorito de los viajeros chinos, conforme se han ido flexibilizando las restricciones obligatorias generadas por el COVID-19.

Esta situación es la que impulsa la expansión de Wings to Claim, la cual busca poner sus servicios al alcance de todos estos visitantes, y ayudarles en cualquier proceso de reclamación hacia su respectiva compañía aérea, en caso de daños, abusos o cualquier otro tipo de vulneración hacia sus derechos.

Este objetivo se consolida cada día más en su servicio online, el cual está actualmente disponible en mandarín, además de inglés y español. También han adaptado su formulario de reclamación y documentos legales a los formatos de esta lengua, a la vez que han integrado un equipo nativo para clientes asiáticos, a fin de proveerles una atención directa y personalizada.

Un servicio que se ocupa de proteger los derechos de sus clientes Wings to Claim es un servicio jurídico en línea que ofrece asistencia legal en reclamaciones de todo tipo hacia compañías aéreas. Opera a través de un amplio número de agencias de viaje en toda España y Portugal, territorios a los que, desde 2022, se suma el mercado asiático. Sin embargo, lo que destaca en esta firma legal es el compromiso que tienen con los derechos de sus clientes, los cuales procura proteger de cualquier vulneración.

Es por ello, que sus servicios cubren todo tipo de perjuicios ocasionados por las compañías aéreas, como cancelación de vuelos, reembolso por cancelación de reservas, denegación de embarque, problemas relacionados con el COVID-19 e incluso cualquier tipo de daño, pérdida o destrucción del equipaje. Además, trabajan bajo cobro por éxito, sin costes para el usuario en caso de perder la reclamación, y con una modalidad totalmente online, sin gastos ni demoras de ningún tipo. Lo prioritario para esta firma legal es ayudar a los pasajeros a ejercer los derechos que los amparan en caso de abusos por parte de las compañías aéreas.



