Juntas de aparcamientos CORTARTEC, ¿para qué sirven?

jueves, 31 de marzo de 2022, 17:49 h (CET)

Resolver la selección de juntas de dilatación para aparcamiento Las juntas de dilatación de los aparcamientos tienen la función de frenar los impactos y roces producidos por las ruedas de los vehículos, ya sea que transiten sobre ellas, o bien por la acción de frenar de manera repentina, imponiendo un esfuerzo extra sobre la superficie de las juntas de dilatación de los aparcamientos.

Otro aspecto es la intensidad del tráfico en las juntas de aparcamientos, es decir, si es un parque de una casa, de una residencia, un parque público o un aparcamiento de un centro comercial.

A menudo, durante el proyecto de construcción, la elección de la junta de dilatación recae en la solución económica inmediata, sin embargo, durante el uso del aparcamiento se vuelve costosa debido a su durabilidad y la necesidad de mantenimiento e incluso a la sustitución de la junta instalada.

Las juntas para ser colocadas en áreas sujetas a tránsito continuo de automóvil, adicional de ajustar las deformaciones resultantes de las diferencias térmicas del edificio, los comportamientos sísmicos, deben tener la capacidad de resistir a los efectos del tráfico y el frenado de los vehículos sobre ellas, el desgaste que estas acciones promueven sobre la propia junta de dilatación.

Tipos de juntas para aparcamiento A manera simple y general se pueden dividir en tres clases principales: juntas de dilatación elastoméricas: placas de acero revestidas o de caucho vulcanizado. Por otro lado, juntas metálicas: compuestas por elementos fijos y móviles de metal, aluminio, acero, acero galvanizado, acero inoxidable, etc. Y, por último, juntas mixtas: formadas por pestañas metálicas con componentes flexibles de nitrilo.

¿Cuáles son las formas de aplicación? Se pueden adoptar diferentes formas de colocación: las superpuestas al suelo (las más utilizadas en reparaciones), las empotradas o taponadas que utilizan presión lateral en los bordes de las juntas para su fijación.

En el caso de edificios residenciales son más adecuadas las juntas de tipo elastómero, motivado a que no producen ruido cuando son atravesadas por vehículos, situación que resulta especialmente importante para los suelos más próximos a los aparcamientos.

Entretanto, las juntas mixtas son más adecuadas para aparcamientos públicos o zonas comerciales, como supermercados, donde además de vehículos circulan carros de compras, pesados ​​con ruedas pequeñas, creando esfuerzos de punzonado en la superficie de las juntas de dilatación.

CORTARTEC ofrece más de doscientas soluciones estándar, sin embargo, al ser fabricantes su departamento de Desarrollo e Innovación le ofrece soluciones adaptadas a las especificidades de cada proyecto.

Por ello, sugieren consultar la web o directamente con el departamento técnico, que con casi 25 años de experiencia asesorará de forma más específica.



