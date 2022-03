Descubrir el plan de formación de inteligencia emocional desde el estudio científico de la Psicología, la Neurociencia y la Salud desde el Instituto Psicobiológico Emprendedores de Hoy

Estudiar en el Instituto Psicobiológico La sociedad ha comenzado a reconocer que, además de información y formación intelectual, las personas necesitan aprender otro tipo de habilidades no cognitivas, como es la capacidad de percibir, expresar y conocer las emociones, conectar emocionalmente con los demás y regular las emociones de forma eficaz son factores imprescindibles para el éxito personal y profesional en la sociedad actual. Por ello, los programas de especialización en Inteligencia Emocional, Psicología, Neurociencia Conductual y Salud cuentan con un reconocimiento importante dentro de diferentes ámbitos y crece día a día.

El Instituto Psicobiológico anunció recientemente la convocatoria delMáster o Especialista 2022-2023 en inteligencia emocional transversal, psicología, neurociencia y salud, certificado por la Universidad y considerada como una de las formaciones más reconocidas en España este ámbito.

El instituto ofrece un programa transversal y multidisciplinar, innovador, con estilo propio y visión sistémica El método innovador del Instituto Psicobiológico coloca el acento en las bases psicobiológicas para comprender la conducta del ser humano de forma sistémica. El programa realiza un acercamiento a las investigaciones más recientes de la Psicología y la Neurociencia,con una evaluación de sus implicaciones con relación a la conducta, las actitudes, los estilos de vida y de su impacto sobre el bienestar y la salud.

El plan de formación cuenta en su mayoría con catedráticos y doctores de reconocido prestigio en el ámbito científico. Ofrecen en cada edición actualizaciones permanentes en el ámbito de la Psicología, la Psicobiología y la Neurociencia Conductual y una total flexibilidad en la elección de la formación que se considere más accesible según la disponibilidad de tiempo y trayectoria académica.

Desde el punto de vista profesional, especializarse en este ámbito permite implementar programas de Inteligencia, Gestión Emocional y Educación Emocional con bases psicobiológicas en diferentes áreas como la educación, sanitaria, empresarial y otros. Los valores humanos, por su parte, contribuyen a optimizar elementos como la motivación, la empatía y la autoestima, con habilidades que ayuden a comprender las emociones propias y ajenas. Entre otros muchos, otro de los aprendizajes adquiridos es la capacidad para coordinar equipos en proyectos laborales y desarrollar entornos propicios para mejorar el bienestar y la capacidad de cooperación entre los empleados.Esto debido a que promueven la mejora en las habilidades sociales e intelectuales tanto a nivel personal como grupal.

Un equipo docente multidisciplinar reconocido El Instituto Psicobiológico apuesta por un equipo docente multidisciplinar reconocido dentro del ámbito científico y académico. La lista está compuesta por su mayoría catedráticos, doctores con una experiencia acreditada en su respectivo campo y los contenidos abarcan aspectos de Neurociencia Conductual y de Psicobiología, con un riguroso plan de formación teórico-práctico y transversal.

Una de las ventajas de la formación en el Instituto Psicobiológico son las herramientas que utilizan, ya que las clases se llevan a cabo en su mayoría, en modalidad online en directo, obteniéndose un aprendizaje vivo, emocional, dinámico, en primera persona y centrándose en la adquisición de estrategias prácticas para mejorar habilidades de diferente índole, como pueden ser las relacionales ante las dificultades personales, de pareja, familiares y grupales.Asimismo, existe un formato multimedia, una plataforma e-learning donde se insertan materiales complementarias con bibliografía muy actualizada.

Existen bastantes ventajas al estudiar esta formación Máster o Especialista en Inteligencia Emocional, Psicología, Neurociencia y Salud del Instituto Psicobiológico, como es el equipo docente especializado y de prestigio, junto con aportaciones de distintos campos de conocimiento y visiones complementarias constituyen una de sus principales señas de identidad.

Está formación está especialmente dirigida a psicólogos, docentes, médicos, sanitarios y consultores y todo aquel que esté interesado en progresar como persona y su manejo de las emociones en otros contextos.

El objetivo del Instituto es contribuir en la sociedad con el aporte de una formación que proporcione un camino riguroso y fundamentado con investigaciones empíricas que ayude a conocer más profundamente como regular las emociones de forma más óptima, mejorar las relaciones y en definitiva, construir un mayor bienestar emocional con estrategias prácticas y preventivas para la salud y/o acompañamiento emocional de otros.

A nivel profesional, promover una nueva generación de profesionales con un perfil alto en Inteligencia Emocional con una visión amplia, no parcelaria, cuya finalidad es comprender al ser humano desde la Inteligencia emocional con un acercamiento a las investigaciones más recientes de la Neurociencia y una evaluación de sus implicaciones en relación con la conducta, las actitudes, los estilos de vida y de su impacto sobre el bienestar y la salud.



