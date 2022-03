¿Cómo afecta la guerra de Ucrania al sector inmobiliario? Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 09:30 h (CET)

La Tercera Guerra Mundial se ha convertido en un miedo real desde el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Debido a ello, son muchos los sectores que se preguntan cómo afectará dicho enfrentamiento al comercio, incluyendo a los dueños de propiedades y expertos del sector inmobiliario. El panorama no es muy positivo: especialistas de real state han establecido que la guerra de Ucrania podría frenar las inversiones.

Además, se considera que el conflicto también podría llevar a un aumento de costes de construcción, que de por sí ya se encontraban en su punto más alto de toda la historia. Y no solo eso, sino que la institución oficial Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario también ha advertido al sector para que se prepare con un gran descenso de la compra de propiedades en España.

Sin embargo, esto no significa que sea el fin del sector inmobiliario o que tenga que paralizarse mientras dure la guerra. Tecomprolacasa ha llegado como una solución rápida, eficiente y profesional que permite a aquellos que están afectados por la situación comprar el inmueble por un precio muy rentable en medio de la crisis internacional.

“Vender un inmueble en tiempo récord ayudará a personas en crisis a encontrar una fuente estable de ingresos en medio de la bajada del sector inmobiliario”, según Alfredo García, CEO de tecomprolacasa.com.

¿Qué efectos ha tenido la guerra de Ucrania en el sector inmobiliario de España? La incertidumbre que aqueja al sector inmobiliario español actual es una realidad desoladora. El principal efecto negativo se ha visto en el cese de compra de viviendas por parte de propietarios rusos, que a pesar de que siempre han comprado, la preferencia es muy reducida; optan únicamente por viviendas de lujo ubicadas en zonas costeras y turísticas de España.

Ahora el movimiento es nulo, teniendo en cuenta que los bancos rusos están expulsados del mecanismo financiero SWIFT; esto les ha limitado el movimiento de capitales y eliminando la posibilidad de comprar viviendas en otros países. Además de eso, cabe destacar que el sector inmobiliario no es el único afectado, sino también el de la construcción. La razón se encuentra en el alza de precios en materiales para construcciones. “Si los precios de construcción aumentan, también el precio de venta. Será más difícil vender viviendas cuando sus precios van más allá de lo acostumbrado”, según García.

Rusia, desde hace muchos años, ha sido el principal exportador de aluminio a España. Con la guerra de Ucrania los precios de exportación son más altos, por lo que las constructoras tendrán que pagar más para adquirir este material tan importante. El estimado de aumento se ubica sobre el 20%, por lo que será necesario buscar nuevas alternativas de importación.

Tampoco se puede olvidar mencionar el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania en sectores generales como es el energético. La energía viene aumentando desde hace algún tiempo, pero sumado a las demás circunstancias se espera una subida de inflación a mediados de este año 2022. En consecuencia, los precios de alquiler aumentarán para adaptarse a los nuevos costes. “La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido efectos en cadena; si los servicios sociales se ven afectados, también el sector inmobiliario”.

Tecomprolacasa, un servicio en tiempo récord Quien se encuentre en una situación financiera precaria como un divorcio, deudas o una crisis familiar tiene la opción de vender su casa. Esto no llevará tanto tiempo como uno cree. Aunque la gestión del proceso suele llevar algo de tiempo, no es así con esta compañía; sus expertos se encargan de evaluar la vivienda y ofrecer una oferta de compra en tiempo récord.

No importa si el cliente se encuentra dentro o fuera de España o con una vivienda en Alicante, Málaga, Madrid y otra ciudad. Tecomprolacasa es una de las mejores opciones para conseguir la mejor rentabilidad y precio de un inmueble.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.